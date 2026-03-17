Адриан БЕКЕРСКИЙ: «Мы получили положительный результат»

В поединке Национальной Лиги U-19 «Динамо» U-19 со счетом 3:0 обыграло «Рух» U-19. Итог матча подвел полузащитник киевского клуба Адриан Бекерский.

– «Динамо» уверенно обыграло «Рух». Какие впечатления от матча?

– Команда хорошо подготовилась к этому матчу. Игра получилась великолепной, и мы получили положительный результат.

– Это был перенесенный матч, и он состоялся в необычный день – понедельник. Насколько сильно пришлось скорректировать подготовку к этому поединку? Как он повлиял на ваши планы?

– Думаю, что на наши планы это никак не повлияло. Просто пришлось играть через три дня на четвертый. Больше ничего особенного.

– «Динамо» открыло счет в первом тайме. После этого игра стала более спокойной, и казалось, что матч не был слишком тяжелым для команды. Так ли это действительно?

– Не думаю, было тяжело на поле. Я считаю, что самым главным было первым забить, а дальше игра пошла. Мы не дали сопернику сделать ничего такого, и у нас все получилось.

– Чем, по вашему мнению, отличается «Рух»?

– Они агрессивны на мяче, играют в основном в силовой футбол. Это хорошая команда, они находятся на третьем месте в турнирной таблице.

– Расскажите о своем голе. Интересно, как вам удался тот удар, потому что получилось очень хорошо.

– Мы выбегали в контратаку через пас. Я ударил, и рикошет помог забить такой гол. Рикошет помог создать такую ​​траекторию и сыграл в нашу пользу.

– Это был целенаправленный удар по воротам или это была подача?

– Нет, я бил по воротам, целил туда.

– Что сказал команде главный тренер после матча?

– Он был доволен выступлением команды и поздравил с победой. Сказал, что команда подготовилась так, как и должна была.

– Как оцените реализацию команды в этом матче?

– Реализация была на хорошем уровне, но мы могли и больше.

– Через несколько дней «Динамо» сыграет на выезде против «Александрии». Ожидаете непростого матча?

– Я считаю, что каждый матч непрост. В каждом матче нужно работать максимум и отдаваться на футбольном поле.

– То, что «Александрия» находится в нижней части турнирной таблицы, не помешает команде?

– Нет, мы на всех соперников настраиваемся одинаково. Недооценки ни в коем случае не будет.