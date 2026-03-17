Адриан БЕКЕРСКИЙ: «Мы получили положительный результат»
Полузащитник «Динамо» U-19 прокомментировал результат матча с «Рухом» U-19
В поединке Национальной Лиги U-19 «Динамо» U-19 со счетом 3:0 обыграло «Рух» U-19. Итог матча подвел полузащитник киевского клуба Адриан Бекерский.
– «Динамо» уверенно обыграло «Рух». Какие впечатления от матча?
– Команда хорошо подготовилась к этому матчу. Игра получилась великолепной, и мы получили положительный результат.
– Это был перенесенный матч, и он состоялся в необычный день – понедельник. Насколько сильно пришлось скорректировать подготовку к этому поединку? Как он повлиял на ваши планы?
– Думаю, что на наши планы это никак не повлияло. Просто пришлось играть через три дня на четвертый. Больше ничего особенного.
– «Динамо» открыло счет в первом тайме. После этого игра стала более спокойной, и казалось, что матч не был слишком тяжелым для команды. Так ли это действительно?
– Не думаю, было тяжело на поле. Я считаю, что самым главным было первым забить, а дальше игра пошла. Мы не дали сопернику сделать ничего такого, и у нас все получилось.
– Чем, по вашему мнению, отличается «Рух»?
– Они агрессивны на мяче, играют в основном в силовой футбол. Это хорошая команда, они находятся на третьем месте в турнирной таблице.
– Расскажите о своем голе. Интересно, как вам удался тот удар, потому что получилось очень хорошо.
– Мы выбегали в контратаку через пас. Я ударил, и рикошет помог забить такой гол. Рикошет помог создать такую траекторию и сыграл в нашу пользу.
– Это был целенаправленный удар по воротам или это была подача?
– Нет, я бил по воротам, целил туда.
– Что сказал команде главный тренер после матча?
– Он был доволен выступлением команды и поздравил с победой. Сказал, что команда подготовилась так, как и должна была.
– Как оцените реализацию команды в этом матче?
– Реализация была на хорошем уровне, но мы могли и больше.
– Через несколько дней «Динамо» сыграет на выезде против «Александрии». Ожидаете непростого матча?
– Я считаю, что каждый матч непрост. В каждом матче нужно работать максимум и отдаваться на футбольном поле.
– То, что «Александрия» находится в нижней части турнирной таблицы, не помешает команде?
– Нет, мы на всех соперников настраиваемся одинаково. Недооценки ни в коем случае не будет.
