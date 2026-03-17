Владислав Ванат опередил Гарри Кейна в рейтинге самых опасных форвардов

Форвард испанской «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат занял четвертое место в рейтинге самых опасных нападающих по версии аналитического портала DataMB.

Эксперты оценили игру всех форвардов, которые выступают в чемпионатах Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Главным критерием стал показатель ожидаемых голов на один нанесенный удар (метрика xG/Shot).

Ванат разместился на четвертой позиции с показателем в 0,28 балла, разделив это место с представителем английского «Ньюкасла» Ником Вольтемаде.

Лидером рейтинга стал Кристофер Нкунку из «Милана» (0.35), вторым идет Лукас Нмеча из «Лидса» (0.34), а замкнул тройку футболист «Айнтрахта» Йонатан Буркардт (0.32).

Один из сильнейших форвардов мира, футболист сборной Англии Гарри Кейн, который защищает цвета мюнхенской «Баварии», оказался на 12-й позиции.