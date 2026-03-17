Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Владислав Ванат опередил Гарри Кейна в рейтинге самых опасных форвардов
17 марта 2026, 19:57
Владислав Ванат опередил Гарри Кейна в рейтинге самых опасных форвардов

Нападающий испанской «Жироны» и сборной Украины занял четвертое место по версии DataMB

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард испанской «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат занял четвертое место в рейтинге самых опасных нападающих по версии аналитического портала DataMB.

Эксперты оценили игру всех форвардов, которые выступают в чемпионатах Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Главным критерием стал показатель ожидаемых голов на один нанесенный удар (метрика xG/Shot).

Ванат разместился на четвертой позиции с показателем в 0,28 балла, разделив это место с представителем английского «Ньюкасла» Ником Вольтемаде.

Лидером рейтинга стал Кристофер Нкунку из «Милана» (0.35), вторым идет Лукас Нмеча из «Лидса» (0.34), а замкнул тройку футболист «Айнтрахта» Йонатан Буркардт (0.32).

Один из сильнейших форвардов мира, футболист сборной Англии Гарри Кейн, который защищает цвета мюнхенской «Баварии», оказался на 12-й позиции.

Цыганков получил признание в Испании и составил компанию игрокам Барселоны
Легенда испанского футбола: «Лунин достиг вершины»
Испанский журналист – о звезде сборной Украины: «Это игрок уровня ЛЧ»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Бокс | 17 марта 2026, 05:55
Усик против допуска россиян

Трансфер сезона в Роме: как Мален покоряет Серию А на позиции Довбика
Нидерландец прибыл в Италию временно, но может остаться надолго

7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Boodya
І? Очікуваний гол, неочікуваний гол, яка в цьому різниця?
Що ціниться в футболі насамперед? Гол, чи його очікування?
Подуріли з цими новомодними статистичними даними
MaximusOne
Згадайте Довбика в Жироні... так що це нічого не значить. 
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Триллер в финале. Бенфика с украинцем и Спортинг сыграли за Кубок Португали
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
