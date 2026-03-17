Владислав Ванат опередил Гарри Кейна в рейтинге самых опасных форвардов
Форвард испанской «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат занял четвертое место в рейтинге самых опасных нападающих по версии аналитического портала DataMB.
Эксперты оценили игру всех форвардов, которые выступают в чемпионатах Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Главным критерием стал показатель ожидаемых голов на один нанесенный удар (метрика xG/Shot).
Ванат разместился на четвертой позиции с показателем в 0,28 балла, разделив это место с представителем английского «Ньюкасла» Ником Вольтемаде.
Лидером рейтинга стал Кристофер Нкунку из «Милана» (0.35), вторым идет Лукас Нмеча из «Лидса» (0.34), а замкнул тройку футболист «Айнтрахта» Йонатан Буркардт (0.32).
Один из сильнейших форвардов мира, футболист сборной Англии Гарри Кейн, который защищает цвета мюнхенской «Баварии», оказался на 12-й позиции.
🇪🇺 Top 5 League Strikers : xG/Shot— DataMB (@DataMB_) March 16, 2026
🥇 C. Nkunku (Milan, 28) — 0.35
🥈 L. Nmecha (Leeds United, 27) — 0.34
🥉 J. Burkardt (Frankfurt, 25) — 0.32
🏅 N. Woltemade (Newcastle, 24) — 0.28
🏅 V. Vanat (Girona, 24) — 0.28
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Усик против допуска россиян
Нидерландец прибыл в Италию временно, но может остаться надолго
Що ціниться в футболі насамперед? Гол, чи його очікування?
Подуріли з цими новомодними статистичними даними