Миколенко лидирует среди украинцев по игровому времени в топ-5 лигах

Защитник Эвертона Виталий Миколенко по данным Transfermarkt продолжает быть лидером среди украинцев в топ-5 европейских чемпионатах по количеству сыгранного игрового времени в сезоне 2025/26.

В активе Миколенко уже 2241 минута.

На втором месте в данном рейтинге расположен полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк, сыгравший 2049 минут.

Замыкает тройку в данном рейтинге Руслан Малиновский, сыгравший за Дженоа 1891 минуту.

Отметим также, что Виктор Цыганков вышел на 5-е место, опередив Илью Забарного, а Роман Яремчук – на 9-е, опередив Владислава Крапивцова.

Украинские футболисты по количеству сыгранных минут в топ-5 лигах в сезоне 2025/26 (по данным Transfermarkt)