  4. Миколенко лидирует среди украинцев по игровому времени в топ-5 лигах
17 марта 2026, 10:56
Миколенко лидирует среди украинцев по игровому времени в топ-5 лигах

Виктор Цыганков вышел на 5 место в данном рейтинге

17 марта 2026, 10:56 |
135
0
Миколенко лидирует среди украинцев по игровому времени в топ-5 лигах
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник Эвертона Виталий Миколенко по данным Transfermarkt продолжает быть лидером среди украинцев в топ-5 европейских чемпионатах по количеству сыгранного игрового времени в сезоне 2025/26.

В активе Миколенко уже 2241 минута.

На втором месте в данном рейтинге расположен полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк, сыгравший 2049 минут.

Замыкает тройку в данном рейтинге Руслан Малиновский, сыгравший за Дженоа 1891 минуту.

Отметим также, что Виктор Цыганков вышел на 5-е место, опередив Илью Забарного, а Роман Яремчук – на 9-е, опередив Владислава Крапивцова.

Украинские футболисты по количеству сыгранных минут в топ-5 лигах в сезоне 2025/26 (по данным Transfermarkt)

  • 2241 – Виталий Миколенко (Эвертон)
  • 2049 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 1891 – Руслан Малиновский (Дженоа)
  • 1873 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 1756 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 1667 – Илья Забарный (ПСЖ)
  • 384 – Артем Довбик (Рома)
  • 353 – Александр Зинченко (Ноттингем Форест)
  • 165 – Роман Яремчук (Лион)
  • 137 – Владислав Крапивцов (Жирона)
  • 1 – Дмитрий Богданов (Унион Берлин)
