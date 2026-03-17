Миколенко лидирует среди украинцев по игровому времени в топ-5 лигах
Виктор Цыганков вышел на 5 место в данном рейтинге
Защитник Эвертона Виталий Миколенко по данным Transfermarkt продолжает быть лидером среди украинцев в топ-5 европейских чемпионатах по количеству сыгранного игрового времени в сезоне 2025/26.
В активе Миколенко уже 2241 минута.
На втором месте в данном рейтинге расположен полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк, сыгравший 2049 минут.
Замыкает тройку в данном рейтинге Руслан Малиновский, сыгравший за Дженоа 1891 минуту.
Отметим также, что Виктор Цыганков вышел на 5-е место, опередив Илью Забарного, а Роман Яремчук – на 9-е, опередив Владислава Крапивцова.
Украинские футболисты по количеству сыгранных минут в топ-5 лигах в сезоне 2025/26 (по данным Transfermarkt)
- 2241 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 2049 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 1891 – Руслан Малиновский (Дженоа)
- 1873 – Владислав Ванат (Жирона)
- 1756 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 1667 – Илья Забарный (ПСЖ)
- 384 – Артем Довбик (Рома)
- 353 – Александр Зинченко (Ноттингем Форест)
- 165 – Роман Яремчук (Лион)
- 137 – Владислав Крапивцов (Жирона)
- 1 – Дмитрий Богданов (Унион Берлин)
