Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Думаю, Ярмоленко расстроил Селезнева»

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий поздравил Андрея Ярмоленко, забившего свой 118 гол в УПЛ, поразив ворота Оболони (1:2).

– Андрей Ярмоленко вышел на третье место среди лучших бомбардиров в истории нашего элитного дивизиона. Как считаете, сможет ли легенда Динамо обойти достижения Шацких и Реброва?

– Я бы пожелал этого, конечно, Андрею Николаевичу. Думаю, что уже один из бомбардиров – Евгений Селезнев – немного расстроился из-за того, что Ярмоленко его перегнал. Конечно, это шутки, но мы же видим: как ни крути, у Андрея Ярмоленко есть еще прах в пороховницах. Я его давно знаю. Мы столько матчей и друг против друга играли, и в сборной не одну игру на одном фланге провели, поэтому я его знаю как профессионала, человека с прописной буквы.

И вообще Динамо – это не Динамо на поле, когда он не играет, потому этот опыт всегда поможет команде. Дай Бог. Хотя я знаю, что Андрей – не тот человек, который будет все делать, чтобы побить этот рекорд.

Он будет выходить, делать свою работу, то дело, которым занимается вся жизнь, которую любит, а там в конце уже подведем итоги. Поэтому, если брать глобально, не думаю, что у Андрея Ярмоленко среди личных результатов есть цель перегнать Максима Шацких – это получается само собой, – сказал Федецкий.