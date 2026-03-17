  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот игрок никогда не проваливал важные матчи»
17 марта 2026, 09:34 |
Специалист высказался о Винисиусе Жуниоре

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти расхвалил вингера национальной команды Винисиуса Жуниора перед матчами ЧМ-2026.

«Винисиус никогда не проваливал важные матчи. Я не помню ни одного полуфинала или четвертьфинала, где он выглядел бы неудачно.

Возможно, в Валенсии он разозлился и потерял концентрацию, но в важных играх такого не было. Я уверен, что он отлично выступит на чемпионате мира, если будет в составе сборной.

Винисиус – бразилец, и носит соответствующий характер. Бразильцы жизнерадостны и очень скромны люди. Я не встречал высокомерных людей ни в Бразильской конфедерации футбола, ни среди знакомых бразильцев. Винисиус скромный, жизнерадостный и очень талантливый», – сказал Карло.

