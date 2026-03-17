Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот игрок никогда не проваливал важные матчи»
Специалист высказался о Винисиусе Жуниоре
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти расхвалил вингера национальной команды Винисиуса Жуниора перед матчами ЧМ-2026.
«Винисиус никогда не проваливал важные матчи. Я не помню ни одного полуфинала или четвертьфинала, где он выглядел бы неудачно.
Возможно, в Валенсии он разозлился и потерял концентрацию, но в важных играх такого не было. Я уверен, что он отлично выступит на чемпионате мира, если будет в составе сборной.
Винисиус – бразилец, и носит соответствующий характер. Бразильцы жизнерадостны и очень скромны люди. Я не встречал высокомерных людей ни в Бразильской конфедерации футбола, ни среди знакомых бразильцев. Винисиус скромный, жизнерадостный и очень талантливый», – сказал Карло.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
