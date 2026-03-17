Такого никто не ожидал? Анчелотти назвал лучшую команду в Европе

Наставник национальной команды Бразилии Карло Анчелотти высказал мнение о том, какой европейский клуб демонстрирует наиболее качественный футбол на текущем этапе.

«В данный момент именно «Буде-Глимт» является лучшим и наиболее дисциплинированным коллективом в Европе. Это подтверждается не только их успешными результатами в матчах против «Манчестер Сити», «Атлетико», «Интера» и «Спортинга», но и исключительно организованными действиями в защитной линии», – цитирует итальянского специалиста издание Footmercato.

Напомним, что в стартовом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов норвежский клуб нанес разгромное поражение «Спортингу» (3:0). Повторная встреча команд запланирована на сегодня, 17 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Стоит отметить, что на предыдущей стадии плей-офф главного еврокубка «Буде-Глимт» сумел выбить из розыгрыша миланский «Интер».