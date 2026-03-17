Будет ли Неймар на ЧМ-2026? Анчелотти откровенно ответил

Наставник национальной команды Бразилии Карло Анчелотти объяснил решение не включать Неймара в список игроков на мартовский тренировочный сбор.

Нападающий «Сантоса» не попал в финальную заявку сборной на контрольные поединки против Франции и Хорватии, которые запланированы на 26 и 31 марта соответственно.

«Неймар сохраняет шансы на поездку на чемпионат мира при условии, что он наберет стопроцентную форму. Почему я не вызвал его сейчас? Причина в том, что на текущий момент он готов не полностью, а нам требуются футболисты в оптимальном состоянии.

Неймару необходимо продолжать тренировочный процесс, выходить на поле, проявлять свои сильные стороны и восстанавливать кондиции», – подчеркнул Анчелотти во время общения с представителями СМИ.