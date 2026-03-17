ФОТО. Историческая форма: Бразилия представила комплект к ЧМ-2026

Сборная Бразилии представила новую выездную форму, в которой будет выступать на Чемпионат мира по футболу 2026.

Главная особенность комплекта – легендарный логотип Jumpman от бренда Jordan, который впервые в истории появится на форме национальной футбольной сборной во время крупного международного турнира.

Новый дизайн выполнен в темно-синей и черной цветовой гамме с яркими желтыми и бирюзовыми деталями. Узор на футболке вдохновлен природой Амазонии – в частности кожей ядовитой амазонской лягушки, а также фирменными графическими мотивами бренда Jordan.

Проект стал результатом сотрудничества федерации футбола Бразилии с брендом, основанным легендой баскетбола Майклом Джорданом. В компании подчеркнули, что новая форма объединяет футбольные традиции Бразилии со стилем современной стрит-культуры.

Ожидается, что впервые сборная Бразилии сыграет в новом комплекте уже в ближайших товарищеских матчах, а главной сценой для этой формы станет чемпионат мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика.

Бразильские болельщики уже активно обсуждают новинку в социальных сетях – многие называют ее одной из самых смелых форм в современной истории сборной.