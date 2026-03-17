  4. Гвардиоле требуется новый защитник: на радаре игрок сборной Испании
17 марта 2026, 04:32
Гвардиоле требуется новый защитник: на радаре игрок сборной Испании

Манчестер Сити намерен осуществить трансфер защитника Тоттенхэм Хотспур Педро Порро

Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» намерен осуществить трансфер защитника «Тоттенхэм Хотспур» Педро Порро, рассчитывая сбить цену, которая изначально была установлена лондонцами на отметке в 93 млн евро. Об этом информирует Football Insider.

По сведениям источника, «горожане» планируют воспользоваться финансовым кризисом в стане «шпор», который обостряется из-за угрозы вылета команды из высшего дивизиона Англии.

Сообщается, что испанский футболист стал ключевой целью Хосепа Гвардиолы для усиления правого фланга обороны летом 2026 года. Даже несмотря на собственные экономические сложности, боссы манкунианцев готовы выделить средства на покупку игрока.

Порро уже числился в системе «Сити» в период с 2019 по 2022 годы, однако так и не дебютировал за основной состав под руководством Гвардиолы. 26-летний испанец защищает цвета «Тоттенхэма» с лета 2023 года.

В нынешней кампании на его счету один гол и шесть результативных передач в 38 встречах. Текущее соглашение защитника рассчитано до июня 2028 года, а его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, оценивается примерно в 40 млн евро.

По теме:
Мбаппе или Беллингем? Арбелоа сообщил, кто из лидеров готов к Сити
Ман Юнайтед принял окончательное решение по поводу будущего своего лидера
Такого никто не ожидал? Анчелотти назвал лучшую команду в Европе
Манчестер Сити Педро Порро трансферы АПЛ Пеп Гвардиола Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Football Insider
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик готов перейти в Страсбург по завершении допинговой дисквалификации
Футбол | 16 марта 2026, 21:52 12
Мудрик готов перейти в Страсбург по завершении допинговой дисквалификации
Мудрик готов перейти в Страсбург по завершении допинговой дисквалификации

В «Челси» заиграть украинцу после длительного простоя будет крайне непросто

Мбаппе откровенно рассказал, где бы играл, если бы не выбрал Реал Мадрид
Футбол | 17 марта 2026, 04:47 0
Мбаппе откровенно рассказал, где бы играл, если бы не выбрал Реал Мадрид
Мбаппе откровенно рассказал, где бы играл, если бы не выбрал Реал Мадрид

Французкий нападающий поразмышлял о том, как могла бы сложиться его карьера

ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Футбол | 16.03.2026, 08:39
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Футбол | 16.03.2026, 06:55
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Футбол | 16.03.2026, 08:00
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Популярные новости
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 3
Футбол
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 8
Футбол
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 3
Футбол
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
16.03.2026, 00:02 1
Бокс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 5
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
16.03.2026, 00:32 3
Теннис
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 2
Футбол
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
