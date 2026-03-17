Гвардиоле требуется новый защитник: на радаре игрок сборной Испании

«Манчестер Сити» намерен осуществить трансфер защитника «Тоттенхэм Хотспур» Педро Порро, рассчитывая сбить цену, которая изначально была установлена лондонцами на отметке в 93 млн евро. Об этом информирует Football Insider.

По сведениям источника, «горожане» планируют воспользоваться финансовым кризисом в стане «шпор», который обостряется из-за угрозы вылета команды из высшего дивизиона Англии.

Сообщается, что испанский футболист стал ключевой целью Хосепа Гвардиолы для усиления правого фланга обороны летом 2026 года. Даже несмотря на собственные экономические сложности, боссы манкунианцев готовы выделить средства на покупку игрока.

Порро уже числился в системе «Сити» в период с 2019 по 2022 годы, однако так и не дебютировал за основной состав под руководством Гвардиолы. 26-летний испанец защищает цвета «Тоттенхэма» с лета 2023 года.

В нынешней кампании на его счету один гол и шесть результативных передач в 38 встречах. Текущее соглашение защитника рассчитано до июня 2028 года, а его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, оценивается примерно в 40 млн евро.