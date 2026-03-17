Росеньор рассказал, сыграет ли капитан с ПСЖ, и объяснил провал в Париже

Наставник лондонского «Челси» Лиам Росеньор поделился ожиданиями от грядущего ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «ПСЖ». Напомним, первая очная встреча коллективов завершилась триумфом парижан со счетом 5:2.

«Если оценивать первый матч и итоговый результат в отрыве от контекста, то нас сурово наказали футболисты экстра-класса за наши же просчеты. Ранее мы уже неоднократно обжигались на подобных вещах.

Завтра права на ошибку у нас нет. Необходимо отдавать себе отчет в том, что «ПСЖ» носит статус чемпиона Европы не просто так, однако мы осознаем, что способны конкурировать с ними на достойном уровне», – цитирует Росеньора официальный портал УЕФА.