  4. Росеньор рассказал, сыграет ли капитан с ПСЖ, и объяснил провал в Париже
17 марта 2026, 02:51 | Обновлено 17 марта 2026, 02:52
Росеньор рассказал, сыграет ли капитан с ПСЖ, и объяснил провал в Париже

Наставник лондонского Челси поделился ожиданиями от грядущего ответного поединка 1/8 ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник лондонского «Челси» Лиам Росеньор поделился ожиданиями от грядущего ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «ПСЖ». Напомним, первая очная встреча коллективов завершилась триумфом парижан со счетом 5:2.

«Если оценивать первый матч и итоговый результат в отрыве от контекста, то нас сурово наказали футболисты экстра-класса за наши же просчеты. Ранее мы уже неоднократно обжигались на подобных вещах.

Завтра права на ошибку у нас нет. Необходимо отдавать себе отчет в том, что «ПСЖ» носит статус чемпиона Европы не просто так, однако мы осознаем, что способны конкурировать с ними на достойном уровне», – цитирует Росеньора официальный портал УЕФА.

Кроме того, рулевой «синих» сообщил, что капитан клуба Рис Джеймс не примет участия в игре из-за повреждения задней поверхности бедра.

Лиам Росеньор Челси ПСЖ Челси - ПСЖ Лига чемпионов Рис Джеймс
Михаил Олексиенко Источник: УЕФА
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
