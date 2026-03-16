Пропустит пару недель. Капитан Челси травмировался после нового контракта

Главный тренер лондонского «Челси» Лиам Росеньор подтвердил травму правого защитника и капитана клуба Риса Джеймса, который всего несколько дней назад подписал с «синими» новый долгосрочный контракт:

«Рис почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра в конце матча против «Ньюкасла». Это очень досадно и разочаровывает нас, и хотя мы еще не знаем, насколько серьезна травма, но это исключает его участие в матче с «ПСЖ». Возможно, ему придется пропустить несколько недель. Травмы задней поверхности бедра – это всегда неприятно. Надеемся, что сможем провести обследование, выяснить серьезность травмы, и тогда мы узнаем больше. Конечно, мы знаем, какой он важный игрок и какой важный лидер в команде как наш капитан».

В сезоне 2025/26 Рис Джеймс провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.