Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пропустит пару недель. Капитан Челси травмировался после нового контракта
Англия
16 марта 2026, 22:57 | Обновлено 16 марта 2026, 23:08
Пропустит пару недель. Капитан Челси травмировался после нового контракта

Лиам Росеньор подтвердил травму Риса Джеймса

16 марта 2026, 22:57 | Обновлено 16 марта 2026, 23:08
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс

Главный тренер лондонского «Челси» Лиам Росеньор подтвердил травму правого защитника и капитана клуба Риса Джеймса, который всего несколько дней назад подписал с «синими» новый долгосрочный контракт:

«Рис почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра в конце матча против «Ньюкасла». Это очень досадно и разочаровывает нас, и хотя мы еще не знаем, насколько серьезна травма, но это исключает его участие в матче с «ПСЖ». Возможно, ему придется пропустить несколько недель. Травмы задней поверхности бедра – это всегда неприятно. Надеемся, что сможем провести обследование, выяснить серьезность травмы, и тогда мы узнаем больше. Конечно, мы знаем, какой он важный игрок и какой важный лидер в команде как наш капитан».

В сезоне 2025/26 Рис Джеймс провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Оцените материал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем