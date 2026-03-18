Полузащитник Шахтера, который не нужен Турану, не успел сменить клуб

Полузащитник донецкого «Шахтера» Кирилл Сигеев, который в нынешнем сезоне выступает в чемпионате Словакии, не успел сменить клуб до завершения трансферного окна.

В июле прошлого года украинский футболист присоединился к «Татрану» – стороны договорились об аренде до завершения сезона, так как Сигеев не входил в планы главного тренера «горняков» Арды Турана.

Однако, полузащитник не сумел проявить себя в составе словацкого клуба, где провел шесть игр (один гол, один ассист) и оказался не нужен наставнику «Татрана».

Сигеев планировал отправиться в другой клуб в поисках игровой практики, был вариант с чемпионатом Грузии, однако украинец не успел уладить все юридические формальности и теперь вынужден провести остаток сезона в Словакии.

Украинец, который последний раз играл 21 октября 2025 года, не будет выходить на поле в официальных матчах, однако сможет поддерживать форму и тренироваться с первой командой.