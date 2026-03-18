Полузащитник Шахтера, который не нужен Турану, не успел сменить клуб

Украина. Премьер лига
18 марта 2026, 12:27 | Обновлено 18 марта 2026, 12:28
Кирилл Сигеев не сумел закрепиться в составе донецкого клуба и словацкого «Татрана»

ФК Татран. Кирилл Сигеев

Полузащитник донецкого «Шахтера» Кирилл Сигеев, который в нынешнем сезоне выступает в чемпионате Словакии, не успел сменить клуб до завершения трансферного окна.

В июле прошлого года украинский футболист присоединился к «Татрану» – стороны договорились об аренде до завершения сезона, так как Сигеев не входил в планы главного тренера «горняков» Арды Турана.

Однако, полузащитник не сумел проявить себя в составе словацкого клуба, где провел шесть игр (один гол, один ассист) и оказался не нужен наставнику «Татрана».

Сигеев планировал отправиться в другой клуб в поисках игровой практики, был вариант с чемпионатом Грузии, однако украинец не успел уладить все юридические формальности и теперь вынужден провести остаток сезона в Словакии.

Украинец, который последний раз играл 21 октября 2025 года, не будет выходить на поле в официальных матчах, однако сможет поддерживать форму и тренироваться с первой командой.

Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Валерий ИВАЩЕНКО: «В УПЛ спокойно себя могут чувствовать четыре команды»
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного бразильца
Николай Тытюк Источник: Telegram
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Футбол | 18 марта 2026, 09:58 67
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины

Лунин не попал в заявку на матчи в марте

Трофей из кабинетов. Все победители: Марокко подарили второй титул КАН
Футбол | 18 марта 2026, 06:05 12
Трофей из кабинетов. Все победители: Марокко подарили второй титул КАН
Трофей из кабинетов. Все победители: Марокко подарили второй титул КАН

Апелляционный комитет CAF принял решение переписать историю

7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
Футбол | 17.03.2026, 19:30
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Футбол | 18.03.2026, 00:01
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Барселона – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 18.03.2026, 12:42
Барселона – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Барселона – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Популярные новости
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
17.03.2026, 06:55 8
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
18.03.2026, 06:23 1
Футбол
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
17.03.2026, 07:00 36
Футбол
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
16.03.2026, 16:55 2
Теннис
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 140
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
16.03.2026, 23:19
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
