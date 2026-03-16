  ВИДЕО. Красная карточка, гол и автогол. Украинцы устроили шоу в Румынии
Чемпионат Румынии
Ботошани
16.03.2026 17:30 – FT 3 : 2
Униря Слобозия
Румыния
16 марта 2026, 21:43 |
ВИДЕО. Красная карточка, гол и автогол. Украинцы устроили шоу в Румынии

Денис Янаков и Николай Ковталюк провели очень разный матч

16 марта 2026, 21:43 |
385
0
ВИДЕО. Красная карточка, гол и автогол. Украинцы устроили шоу в Румынии
Ботошани. Николай Ковталюк

В понедельник, 16 марта, в рамках первого тура Группы выбывания Суперлиги Румынии встретились «Ботошани» и «Униря» Слобозия.

В составе обеих команд на поле с первых минут появились украинцы, однако матч для них получился максимально разным.

На 12-й минуте Денис Янаков ударом из-за пределов штрафной вывел «Унирю» вперед. Для 27-летнего вингера этот гол стал дебютным в составе команды.

На 31-й минуте «Ботошани» сравнял счет, а еще через три минуты гости снова вышли вперед. Автогол на свой счет записал украинский нападающий Николай Ковталюк.

Матч для Ковталюка получился ужасным – на 38-й минуте он получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Несмотря на это, в конце игры «Ботошани» сумел забить дважды и одержать волевую победу – 3:2.

Чемпионат Румынии. Группа выбывания. 1-й тур, 16 марта

«Ботошани» – «Униря» Слобозия – 3:2

Голы: Мирон, 31, Думитер, 89, Диав, 90+1 – Янаков, 12, Ковталюк, 34 (аг)

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Эльхаджи Папе Диав (Ботошани), асcист Aldair Ferreira.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Ioan Dumiter (Ботошани).
38’
Николай Ковталюк (Ботошани) получает красную карточку.
34’
ГОЛ ! Автогол забил Николай Ковталюк (Ботошани).
31’
ГОЛ ! Мяч забил George Miron (Ботошани), асcист Enriko Papa.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Янаков (Униря Слобозия).
По теме:
Ман Юнайтед – Астон Вилла – 3:1. Дирижер-капитан Бруну. Видео голов и обзор
Турнирная таблица Ла Лиги. Итоги дня в Испании: Реал Сосьедад взял 3 очка
Лацио – Милан – 1:0. Исаксен удивил россонери. Видео гола и обзор матча
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
Футбол | 16 марта 2026, 14:05 126
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины

Тренер определился с игроками на матч плей-офф отбора ЧМ-2026

Конопля выступил с неоднозначным заявлением после пенальти в матче Шахтера
Футбол | 16 марта 2026, 20:43 0
Конопля выступил с неоднозначным заявлением после пенальти в матче Шахтера
Конопля выступил с неоднозначным заявлением после пенальти в матче Шахтера

«Горняки» с минимальным счётом победили «Металлист 1925»

Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925
Футбол | 16.03.2026, 17:12
Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925
Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Футбол | 16.03.2026, 08:39
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Футбол | 16.03.2026, 09:17
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
16.03.2026, 00:02 1
Бокс
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
15.03.2026, 19:55 231
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 2
Футбол
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 8
Футбол
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15.03.2026, 19:35 6
Теннис
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
16.03.2026, 06:55 15
Футбол
