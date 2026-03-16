ВИДЕО. Красная карточка, гол и автогол. Украинцы устроили шоу в Румынии

В понедельник, 16 марта, в рамках первого тура Группы выбывания Суперлиги Румынии встретились «Ботошани» и «Униря» Слобозия.

В составе обеих команд на поле с первых минут появились украинцы, однако матч для них получился максимально разным.

На 12-й минуте Денис Янаков ударом из-за пределов штрафной вывел «Унирю» вперед. Для 27-летнего вингера этот гол стал дебютным в составе команды.

На 31-й минуте «Ботошани» сравнял счет, а еще через три минуты гости снова вышли вперед. Автогол на свой счет записал украинский нападающий Николай Ковталюк.

Матч для Ковталюка получился ужасным – на 38-й минуте он получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Несмотря на это, в конце игры «Ботошани» сумел забить дважды и одержать волевую победу – 3:2.

Чемпионат Румынии. Группа выбывания. 1-й тур, 16 марта

«Ботошани» – «Униря» Слобозия – 3:2

Голы: Мирон, 31, Думитер, 89, Диав, 90+1 – Янаков, 12, Ковталюк, 34 (аг)

