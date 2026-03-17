Цыганков может неожиданно покинуть Жирону из-за главного тренера

Главный тренер «Жироны» Мичел может в следующем сезоне возглавить испанский клуб «Вильярреал», который претендует на участие в Лиге чемпионов, занимая сейчас в Ла Лиге четвертое место.

Как отмечают источники, вероятен вариант, что Мичел призовет с собой в «желтую субмарину» и лидера каталонцев – украинского вингера Виктора Цыганкова.

В текущем сезоне Цыганков сыграл 22 матча в чемпионате Испании, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

«Жирона» набрала 34 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 21 марта на выезде против «Осасуны».