Цыганков может неожиданно покинуть Жирону из-за главного тренера
Виктор может уйти вместе с Мичелом в «Вильярреал»
Главный тренер «Жироны» Мичел может в следующем сезоне возглавить испанский клуб «Вильярреал», который претендует на участие в Лиге чемпионов, занимая сейчас в Ла Лиге четвертое место.
Как отмечают источники, вероятен вариант, что Мичел призовет с собой в «желтую субмарину» и лидера каталонцев – украинского вингера Виктора Цыганкова.
В текущем сезоне Цыганков сыграл 22 матча в чемпионате Испании, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
«Жирона» набрала 34 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 21 марта на выезде против «Осасуны».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Усик против допуска россиян
Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов
Больше шансов играть в еврокубках🇪🇺