16 марта 2026, 09:27
Испанский журналист: «Если Цыганков будет в форме, есть вариант...»

Йонай Амаро остался в восторге от уверенной игры Виктора Цыганкова в составе «Жироны»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанский журналист Йонай Амаро отреагировал на выступление вингера «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова, который сделал два ассиста в матче против «Атлетика» (3:0).

«Счастье. Я могу испытывать только самую большую радость за Виктора Цыганкова. Нет ничего лучше, чем преодолевать психологические неудачи и меньше травмироваться.

Это футболист уровня Лиги чемпионов. Если он будет в форме, есть вариант побороться за попадание в еврокубки. 5+4=13 результативных действий.

Если он забивает или делает результативную передачу, «Жирона» не проигрывает!» – остался в восторге Амаро.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 22 матча в чемпионате Испании, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

«Жирона» набрала 34 балла и разместилась на 12-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем поединке (21 марта) каталонский клуб сыграет на выезде против «Осасуны».

По теме:
ФОТО. Мбаппе подколол Анри после его фото с тренировки – ответ легенды
У Флика и руководства Барселоны серьезные разногласия по трансферам
ФОТО. Новая девушка Мбаппе рассказала историю знакомства с футболистом
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Атлетик Бильбао Жирона - Атлетик Виктор Цыганков
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Футбол | 16 марта 2026, 07:45 1
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо

Стэнли Куарши в «Динамо» не будет

«Время на перезагрузку». Украинский клуб рискует покинуть Премьер-лигу
Футбол | 16 марта 2026, 09:09 0
«Время на перезагрузку». Украинский клуб рискует покинуть Премьер-лигу
«Время на перезагрузку». Украинский клуб рискует покинуть Премьер-лигу

Президент «Полтавы» Сергей Иващенко отреагировал на вероятный вылет в низший дивизион

Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
Футбол | 16.03.2026, 04:32
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Футбол | 16.03.2026, 08:39
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Футбол | 16.03.2026, 02:41
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 2
Футбол
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
15.03.2026, 17:20 8
Футбол
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
15.03.2026, 19:55 226
Футбол
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
14.03.2026, 20:04 3
Бокс
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
15.03.2026, 07:59 19
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15.03.2026, 19:35 4
Теннис
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
14.03.2026, 12:29 6
Футбол
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 4
Теннис
