Испанский журналист: «Если Цыганков будет в форме, есть вариант...»

Испанский журналист Йонай Амаро отреагировал на выступление вингера «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова, который сделал два ассиста в матче против «Атлетика» (3:0).

«Счастье. Я могу испытывать только самую большую радость за Виктора Цыганкова. Нет ничего лучше, чем преодолевать психологические неудачи и меньше травмироваться.

Это футболист уровня Лиги чемпионов. Если он будет в форме, есть вариант побороться за попадание в еврокубки. 5+4=13 результативных действий.

Если он забивает или делает результативную передачу, «Жирона» не проигрывает!» – остался в восторге Амаро.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 22 матча в чемпионате Испании, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

«Жирона» набрала 34 балла и разместилась на 12-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем поединке (21 марта) каталонский клуб сыграет на выезде против «Осасуны».