Испанский журналист: «Если Цыганков будет в форме, есть вариант...»
Йонай Амаро остался в восторге от уверенной игры Виктора Цыганкова в составе «Жироны»
Испанский журналист Йонай Амаро отреагировал на выступление вингера «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова, который сделал два ассиста в матче против «Атлетика» (3:0).
«Счастье. Я могу испытывать только самую большую радость за Виктора Цыганкова. Нет ничего лучше, чем преодолевать психологические неудачи и меньше травмироваться.
Это футболист уровня Лиги чемпионов. Если он будет в форме, есть вариант побороться за попадание в еврокубки. 5+4=13 результативных действий.
Если он забивает или делает результативную передачу, «Жирона» не проигрывает!» – остался в восторге Амаро.
В нынешнем сезоне Цыганков провел 22 матча в чемпионате Испании, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
«Жирона» набрала 34 балла и разместилась на 12-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем поединке (21 марта) каталонский клуб сыграет на выезде против «Осасуны».
🙌 Felicidad. Solo puedo sentir alegría máxima por Viktor Tsygankov. No hay nada mejor como superar los baches mentales y lesionarte menos.— Jonay Amaro (@AmaroJonay) March 15, 2026
🇺🇦 Jugador de categoría Champions. Si está bien, hay opciones europeas.
🚨5 ⚽+4🅰️ = 13 puntos. Si marca o asiste, el Girona NO PIERDE. pic.twitter.com/vl3iiYexqY
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
