Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси настроен обменять Мудрика в известный клуб
Англия
17 марта 2026, 21:22 |
Челси настроен обменять Мудрика в известный клуб

Михаил может продолжить играть за «Страсбург»

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Между «Страсбургом» и «Челси» разгорается трансферный обмен.

21-летний аргентинец Валентин Барко, который провел 35 матчей в сезоне, забил один гол и отдал девять результативных передач, близок к переходу в «Челси». Там он может встретить своего бывшего тренера Лиама Росеньера

В то же время «Челси» рассматривает аренду украинского вингера Михаила Мудрика в «Страсбург». 25-летний футболист почти два года не играет из-за временной дисквалификации за допинг. Аренда может стать шансом для возобновления карьеры, хотя риск для французского клуба высок.

Таким образом, «Челси» Михаил может войти в трансферную сделку по подписанию Барко.

Лиам Росеньор допинг трансферы дисквалификация Страсбург Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Валентин Барко
Дмитрий Олийченко Источник: Score.fr
РЛС Рада
слышали уже где то 
Boodya
Новина для тих, хто з першого разу не зрозумів?😂
