Челси настроен обменять Мудрика в известный клуб

Между «Страсбургом» и «Челси» разгорается трансферный обмен.

21-летний аргентинец Валентин Барко, который провел 35 матчей в сезоне, забил один гол и отдал девять результативных передач, близок к переходу в «Челси». Там он может встретить своего бывшего тренера Лиама Росеньера

В то же время «Челси» рассматривает аренду украинского вингера Михаила Мудрика в «Страсбург». 25-летний футболист почти два года не играет из-за временной дисквалификации за допинг. Аренда может стать шансом для возобновления карьеры, хотя риск для французского клуба высок.

Таким образом, «Челси» Михаил может войти в трансферную сделку по подписанию Барко.