16 марта 2026, 18:45 | Обновлено 16 марта 2026, 18:51
СИННЕР: «Такое случается, и это нормально – не всегда быть на пике формы»

Янник ответил на вопросы журналистов после финального поединка в Индиан-Уэллс

BNP Paribas Open. Янник Синнер

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер впервые в карьере завоевал трофей на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

После финального поединка, итальянец пообщался с представителями прессы.

Это ваш первый титул в Индиан-Уэллс. Вы также выиграли все шесть титулов на хардовых Мастерсах. Какие у вас ощущения?

– Это прекрасное ощущение и большое достижение. Сегодня был очень сложный матч и я очень доволен, как справился с ситуацией на корте. Приятно также видеть игру Даниила на таком уровне. Так что, я очень счастлив.

– Немного абсурдно звучит, что вам не хватает титулов, с учетом того, что вы выиграли последние три трофея в прошлом году. Могли бы бы поделится ощущениями не только от победы здесь, но и том, какие эмоции у вас от выиграша первого трофея в Индиан-Уэллс? Что это значит для вас? И пару слов о старте сезона.

– Я не знаю, могу сказать, что я просто очень счастлив. У меня были хорошие результаты, я дошел до полуфинала на Aus Open, а после я выиграл этот большой турнир в Индиан-Уэллс. Я очень доволен. Это была отличная неделя. До этого, я чувствовал, что играю не в лучшем виде. Такое бывает и это нормально – не всегда быть на пике формы. После Дохи, я хотел вернуться в Монако, но погода была очень плохая, поэтому мы с командой решили приехать сюда раньше обычного и как следует подготовиться к этому турниру. Я знал, что этот турнир я еще не выигрывал и мне хотелось приехать и подготовиться как можно лучше к нему. Этот опыт многое значит для меня. Кроме того, здесь были друзья, что помогло мне не думать о теннисе все время. Мы играли в гольф и по вечерам в PlayStation, и это было здорово.

Сейчас у меня несколько дней отдыха перед стартом турнира в Майами. Этот турнир не менее важен, по этому я постараюсь показать свой лучший теннис и там. Посмотрим, как пойдет.

– Хотели спросить у вас о матче с Даниилом. Очевидно, Карлос был удивлен его игрой, сказал, что тот был очень агрессивен на корте. Что вы скажете об этом? Потому что Даниил показывает лучшую игру, чем в последние несколько месяцев. Вы заметили какие-то улучшения?

– Мне кажется, что он демонстрирует замечательный теннис. Он уверен в себе и уже выиграл несколько титулов в этом году. Приехав сюда он показал очень высокий уровень. Не стоит забывать, что он победитель турнира Grand Slam. Он играл великолепно, очень хорошо подавал, и мне было сложно принимать, особенно его вторую подачу. Он нужен теннису, у него уникальный стиль игры. Хорошо видеть, что он вернулся к такому уровню и продолжает усовершенствоваться.

Во втором сете, на тай-брейке, мне удалось отыграться после серьезного отставания. Я проигрывал 0:4, но потом очень хорошо подавал. Это помогло мне вернуться в игру, и я очень счастлив. Я пытался найти свои удары, хотя в начале немного промахивался.

– Вы гордитесь тем, что смогли победить в таких условиях во время сильной жары? Болельщики даже накрывались полотенцами, чтобы защититься от солнца. Вам было сдожно играть?

– Действительно было жарко, но не было сильной влажности, а это имеет большое значение. Я приехал сюда за неделю до начала турнира, что адаптироваться. Мы проводили очень много дней за тренировками. Я чувствовал себя хорошо подготовленным, как итог – не имел больших проблем с погодой или жарой. Но такая погода, это тоже часть процесса – мы стараемся становиться лучшими спортсменами. Мы много работаем в зале, чтобы иметь возможность играть на таком уровне. Поэтому я очень доволен собой.

– Что по поводу Ролан Гаррос? Или вы пока не обдумывали этот этап сезона? Какой у вас психологический настрой?

– До Ролан Гаррос еще очень далеко. Мне предстоит сыграть еще несколько крупных турниров. Сейчас я сосредоточен на ближайшем турнире, который пройдет в Майами, как и говорил. У меня есть несколько дней отдыха, чтобы немного меньше думать о теннисе. Но когда вы входите в такой ритм, не хочется его терять. Майами будет очень важным турниром. Это последний турнир на харде перед началом грунтового сезона. Потом мы возвращаемся в Европу и это совсем другие условия, грунтовое покрытие – никогда не знаешь, что может произойти там. Но конечно я думаю об следующем этапе. Мы попробуем показать свой лучший уровень, а дальше посмотрим, как все пойдет.

В конце концов, теннис – это очень психологический вид спорта. Сегодня я старался сохранять полное спокойствие в решающие моменты, и это помогло мне. Дальше только лучше. Я очень доволен тем, как мы работаем. Я верю, что если мы будем продолжать усердно трудиться и стремиться к лучшему, результаты не заставят себя ждать. А если нет, то, по крайней мере, мы будем знать, что сделали все возможное.

Пресс-конференция Янника Синнера

Алина Грушко
