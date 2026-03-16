Рейтинг ATP. Синнер приблизился к Алькарасу. Сачко поднялся на две позиции

16 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.

Как и ранее, на первой строчке мирового рейтинга – испанский теннисист Карлос Алькарас с 13 550 очков.

На втором месте, итальянец Янник Синнер с 11 400 баллов. Синнер заработал 1000 очок за победу на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс и сократил отставание с Карлосом.

Первая ракетка Украины в мужском розряде, Виталий Сачко поднялся на две позииции (ATP 186), имея 323 балла в активе.

В топ-10 рейтинга произошло несколько изменений. Американский теннисист Бен Шелтон опустился на одну позицию, уступив канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, и теперь занимает девятую строчку. Казахстанец Александр Бублик покинул топ-10, его место на десятой строчке в рейтинге занял нейтрал Даниил Медведев.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в рейтинге ATP