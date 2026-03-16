16 марта 2026, 15:02 | Обновлено 16 марта 2026, 15:06
Рейтинг ATP. Синнер приблизился к Алькарасу. Сачко поднялся на две позиции

Карлос лидирует, Янник сократил отставание на 1000 очок, украинец занял 186-ю строчку

16 марта 2026, 15:02 | Обновлено 16 марта 2026, 15:06
246
0
Рейтинг ATP. Синнер приблизился к Алькарасу. Сачко поднялся на две позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

16 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.

Как и ранее, на первой строчке мирового рейтинга – испанский теннисист Карлос Алькарас с 13 550 очков.

На втором месте, итальянец Янник Синнер с 11 400 баллов. Синнер заработал 1000 очок за победу на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс и сократил отставание с Карлосом.

Первая ракетка Украины в мужском розряде, Виталий Сачко поднялся на две позииции (ATP 186), имея 323 балла в активе.

В топ-10 рейтинга произошло несколько изменений. Американский теннисист Бен Шелтон опустился на одну позицию, уступив канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, и теперь занимает девятую строчку. Казахстанец Александр Бублик покинул топ-10, его место на десятой строчке в рейтинге занял нейтрал Даниил Медведев.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в рейтинге ATP

По теме:
Синнер стал самым молодым теннисистом, выигравшим главные титулы на харде
Стало известно, сколько заработал Синнер за трофей Индиан-Уэллс
Синнер наказал Медведева и впервые стал чемпионом Мастерса в Индиан-Уэллс
Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Новак Джокович Александр Зверев Лоренцо Музетти Алекс де Минаур Тейлор Фритц Феликс Оже-Альяссим Бен Шелтон Даниил Медведев Виталий Сачко Олег Приходько Вячеслав Белинский Вадим Урсу Владислав Орлов Эрик Ваншельбойм Георгий Кравченко Александр Овчаренко Алексей Крутых Юрий Джавакян рейтинг ATP
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
Футбол | 16 марта 2026, 14:05 67
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины

Тренер определился с игроками на матч плей-офф отбора ЧМ-2026

Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 15 марта 2026, 19:35 6
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс

Элина не сумела выйти в решающий поединок тысячника, уступив Елене Рыбакиной

Рейтинг WTA. Свитолина – 8-я ракетка, Калинина и Снигур близки к топ-100
Теннис | 16.03.2026, 15:50
Рейтинг WTA. Свитолина – 8-я ракетка, Калинина и Снигур близки к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина – 8-я ракетка, Калинина и Снигур близки к топ-100
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Футбол | 16.03.2026, 02:41
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 15.03.2026, 22:45
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Популярные новости
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
15.03.2026, 00:39 4
Футбол
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
15.03.2026, 11:15 31
Теннис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
15.03.2026, 07:59 21
Футбол
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
15.03.2026, 19:55 231
Футбол
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 2
Футбол
