Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МБАППЕ: «Играть за этот великий клуб – моя мечта. Там есть мои друзья»
Франция
18 марта 2026, 02:02
МБАППЕ: «Играть за этот великий клуб – моя мечта. Там есть мои друзья»

Француз – о ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признался, что мог бы провести всю карьеру в «ПСЖ», если бы не переход в мадридский клуб.

«Если бы я не подписал контракт с «Реалом», я бы остался в «ПСЖ» до конца своей карьеры. Играть за этот клуб – это моя мечта, и я очень счастлив, что сделал это.

Я до сих пор каждый день смотрю матчи «ПСЖ», у меня там есть друзья, и сейчас они играют очень хорошо. Я всегда говорил, что это самый большой клуб во Франции и один из лучших в мире», – сказал Мбаппе.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем