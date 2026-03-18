МБАППЕ: «Играть за этот великий клуб – моя мечта. Там есть мои друзья»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признался, что мог бы провести всю карьеру в «ПСЖ», если бы не переход в мадридский клуб.

«Если бы я не подписал контракт с «Реалом», я бы остался в «ПСЖ» до конца своей карьеры. Играть за этот клуб – это моя мечта, и я очень счастлив, что сделал это.

Я до сих пор каждый день смотрю матчи «ПСЖ», у меня там есть друзья, и сейчас они играют очень хорошо. Я всегда говорил, что это самый большой клуб во Франции и один из лучших в мире», – сказал Мбаппе.