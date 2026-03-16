16 марта 2026, 17:10 | Обновлено 16 марта 2026, 17:31
Паника в клубе АПЛ: готовы заменить тренера перед ключевым матчем

Тоттенхэм может уволить Тудора

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Руководство Тоттенхэма крайне обеспокоено ситуацией в АПЛ и снова думает об увольнении тренера, хотя наставника Игора Тудора назначили только в середине февраля.

Специалист не может изменить ситуацию, а лондонская команда зависла в одном пункте над зоной вылета.

Тудор точно останется во главе команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико (2:5 в первой встрече), но может быть уволен до ключевой игры с Ноттингем Форест в воскресенье.

Лесники отстают всего на один пункт.

В Тоттенхэме видят, что Тудор не справляется, однако и экстренную и качественную замену, чтобы встряхнуть команду, найти пока не могут.

Тоттенхэм Английская Премьер-лига Игор Тудор чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Комментарии 1
Victor673256ua
Як на мене, призначення Тудора було помилкою. А тепер ще й  доведеться компенсацію платити у разі звільнення
