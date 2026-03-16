Паника в клубе АПЛ: готовы заменить тренера перед ключевым матчем

Руководство Тоттенхэма крайне обеспокоено ситуацией в АПЛ и снова думает об увольнении тренера, хотя наставника Игора Тудора назначили только в середине февраля.

Специалист не может изменить ситуацию, а лондонская команда зависла в одном пункте над зоной вылета.

Тудор точно останется во главе команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико (2:5 в первой встрече), но может быть уволен до ключевой игры с Ноттингем Форест в воскресенье.

Лесники отстают всего на один пункт.

В Тоттенхэме видят, что Тудор не справляется, однако и экстренную и качественную замену, чтобы встряхнуть команду, найти пока не могут.