Неожиданность из Полесья. В сборной Украины в марте будет два дебютанта
Первый вызов в национальную команду получит Борис Крушинский, а также Матвей Пономаренко
Полузащитник житомирского «Полесья» Борис Крушинский в марте впервые получит вызов в состав национальной сборной Украины, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, кроме 23-летнего футболиста в заявке «сине-желтых» на ближайшие матчи будет еще один новичок – нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко.
В сезоне 2025/26 Матвей Пономаренко провел 12 матчей за взрослую команду киевского «Динамо», отличившись 9 забитыми мячами. На счету Бориса Крушинского 17 сыгранных матчей за «Полесье» и 2 голевые передачи.
Ранее Андрей Пятов посоветовал Сергею Реброву вызвать Матвея Пономаренко в сборную Украины.
