  4. Неожиданность из Полесья. В сборной Украины в марте будет два дебютанта
16 марта 2026, 12:15
Неожиданность из Полесья. В сборной Украины в марте будет два дебютанта

Первый вызов в национальную команду получит Борис Крушинский, а также Матвей Пономаренко

ФК Полесье. Борис Крушинский

Полузащитник житомирского «Полесья» Борис Крушинский в марте впервые получит вызов в состав национальной сборной Украины, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, кроме 23-летнего футболиста в заявке «сине-желтых» на ближайшие матчи будет еще один новичок – нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко.

В сезоне 2025/26 Матвей Пономаренко провел 12 матчей за взрослую команду киевского «Динамо», отличившись 9 забитыми мячами. На счету Бориса Крушинского 17 сыгранных матчей за «Полесье» и 2 голевые передачи.

Ранее Андрей Пятов посоветовал Сергею Реброву вызвать Матвея Пономаренко в сборную Украины.

Борис Крушинский Полесье Житомир Матвей Пономаренко Динамо Киев сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке заявка
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
New Zelander
Що то за такий півзахисника у якого 17 матчів зіграно і все що в активі це дві голові передачі.  Хіба у нас нема більш продуктивних? Багато наших захисників більше забивають і пасів віддають. 
