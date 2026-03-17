  4. Известный эксперт приятно удивлен работой тренерского штаба Динамо
17 марта 2026, 10:40
Известный эксперт приятно удивлен работой тренерского штаба Динамо

Александр Бабич считает, что Игорь Костюк правильно распределяет нагрузку между футболистами

В последнем туре «Динамо» добыло сложную победу на «Оболонью» (2:1). Тем не менее, для «бело-синих» это уже шестой выигрыш кряду в чемпионате под руководством Игоря Костюка.

– Перед возобновлением второй части сезона я говорил, что «Динамо» не будет сильно прогрессировать, но сейчас я приятно удивлен работой тренерского штаба, – сказал Александр Бабич в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Идет доверие молодежи, и что очень важно, что правильно распределяется нагрузка между футболистами, учитывая, что киевляне выступают еще и в Кубке Украины. А бомбардирские качества Матвея Пономаренко сейчас, наверное, превосходят не только мои ожидания.

Киевляне прибавляют и, считаю, они вместе с «Полесьем» будут бороться за второе место.

Александр Бабич Игорь Костюк Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу Матвей Пономаренко Полесье Житомир Оболонь Киев
Сергей Демьянчук
