Защитник, который покинул Вердер, не может найти клуб в чемпионате Украины
В услугах Ивана Ермачкова были заинтересованы черкасский ЛНЗ, «Эпицентр» и «Феникс-Мариуполь»
Украинский защитник, бывший футболист немецкого «Вердера» Иван Ермачков столкнулся с проблемами при поиске команды для продолжения карьеры.
В октябре прошлого года центрбек покинул чемпионат Германии и присоединился к черкасскому ЛНЗ на правах свободного агента, однако так и не сумел закрепиться в команде Виталия Пономарева.
Ермачков ни разу не выходил на поле в футболке черкасского клуба в официальных матчей, хотя четыре раза попадал в заявку на матчи Премьер-лиги.
Во время зимнего трансферного окна защитник покинул ЛНЗ и попытался закрепиться в составе «Эпицентра», однако наставник камянец-подольского клуба Сергей Нагорняк отказался от услуг украинца.
Интерес к Ивану проявлял и четвертьфиналист Кубка Украины «Феникс-Мариуполь», однако возможный переход так и остался на уровне разговоров.
На данный момент Ермачков, в активе которого 20 матчей в чемпионате Германии («Вупперталь», «Виктория» Берлин) и две игры за сборную Украины U-20, находится в статусе свободного агента.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые завоевали 19 медалей: 3 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых
Украинец мог еще прошлым летом перейти в «Милан»