Защитник, который покинул Вердер, не может найти клуб в чемпионате Украины

Украинский защитник, бывший футболист немецкого «Вердера» Иван Ермачков столкнулся с проблемами при поиске команды для продолжения карьеры.

В октябре прошлого года центрбек покинул чемпионат Германии и присоединился к черкасскому ЛНЗ на правах свободного агента, однако так и не сумел закрепиться в команде Виталия Пономарева.

Ермачков ни разу не выходил на поле в футболке черкасского клуба в официальных матчей, хотя четыре раза попадал в заявку на матчи Премьер-лиги.

Во время зимнего трансферного окна защитник покинул ЛНЗ и попытался закрепиться в составе «Эпицентра», однако наставник камянец-подольского клуба Сергей Нагорняк отказался от услуг украинца.

Интерес к Ивану проявлял и четвертьфиналист Кубка Украины «Феникс-Мариуполь», однако возможный переход так и остался на уровне разговоров.

На данный момент Ермачков, в активе которого 20 матчей в чемпионате Германии («Вупперталь», «Виктория» Берлин) и две игры за сборную Украины U-20, находится в статусе свободного агента.