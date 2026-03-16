  4. Бавария потеряла четырех голкиперов: 16-летний юноша дебютирует в ЛЧ
16 марта 2026, 06:08 | Обновлено 16 марта 2026, 06:09
В ответном поединке против Аталанты ворота Баварии может защищать Леонард Прескот

Getty Images/Global Images Ukraine. Йонас Урбиг

В ответном поединке против «Аталанты» ворота «Баварии» может защищать 16-летний голкипер Леонард Прескотт. Кадровый кризис возник из-за череды повреждений: во вчерашнем матче 26-го тура Бундеслиги против «Байера» (1:1) травму получил 37-летний Свен Ульрайх – у него диагностирован разрыв приводящей мышцы бедра.

Напомним, что ранее из строя выбыли и другие вратари: у Йонаса Урбига сотрясение мозга, Мануэль Нойер мучается с травмой икроножной мышцы, а Леон Кланац восстанавливается после повреждения бедра. В итоге на данный момент в лазарете мюнхенского клуба оказались сразу четыре стража ворот.

Как информирует Bayern & Germany, ссылаясь на Kicker, если Йонас Урбиг не успеет набрать форму к игре 1/8 финала Лиги чемпионов, шанс проявить себя получит 16-летний Леонард Прескотт.

По имеющейся информации, тренерский штаб «Баварии» доверяет юному дарованию больше, чем 19-летнему Яннису Бартлю. Добавим, что в первой встрече с «Аталантой» немцы добыли разгромную победу со счетом 6:1, а ответный матч запланирован на 18 марта.

