14 марта 2026, 18:55 | Обновлено 14 марта 2026, 19:22
Два удаления у Баварии, победа Боруссии Дортмунд

Мюнхен все же набрал один пункт

В топ-матче игрового дня Бундеслиги Байер на своем поле не сумел победить Баварию – 1:1.

Леверкузенская команда вела в счете с шестой минуты, а в конце первого тайма прямую красную получил Николас Джексон, но свое преимущество Байер не удержал.

Сперва гол Гарри Кейна не засчитал VAR, однако Луис Диас счет сравнял. Правда, вскоре Диас получил вторую желтую.

Боруссия Дортмунд выиграла и сократила отставание от Баварии до девяти очков.

Чемпионат Германии. 26-й тур

Байер – Бавария 1:1
Голы: Алейш Гарсия, 6 – Луис Диас, 69

Байер: Бласвих, Кванса, Андрих, Таспоба, Фернандес, Алейш Гарсия (Паласиос, 77), Поку, Кульбреат (Хофманн, 77), Террье (Маза, 46), Тилльман, Шик (Кофане, 61)

Бавария: Ульрайх, Станишич, Упамекано, Та, Ляймер, Павлович (Горетцка, 61), Киммих, Олисе (Бишоф, 88), Карл (Кейн, 61), Луис Диас, Джексон

Удалены: Джексон, 42, Луис Диас, 84

Боруссия Дортмунд – Аугсбург 2:0
Голы: Адейеми, 13, Реджиани, 59

Айнтрахт Франкфурт – Хайденхайм 1:0
Голы: Калимуэндо, 53

Хоффенхайм – Вольфсбург 1:1
Голы: Промель, 83 - Калиеракис, 64

Турнирная таблица

Сможет ли Бавария превзойти Барселону по количеству голов в сезоне?
Маркевич удивил выбором команды, за которую болеет в Лиге чемпионов
Баварии интересен Месси из Саудовской Аравии
Samuel
Балакін переодівайся ми тебе впізнали. Суддя ппц начудив
pol-55
Дивуюсь цьому Компані,при здоровому Кейну випускати на поле дов-ба Джексона якого за таку дію більш в АПЛ не випускали на гру,йому щось перемикає,а Гаррі вийшовши аж на 60йхв відразу організував гол,але замічав, що бундесі є пару суддів які неприязні до Баварії, цей скасував два гола Баєрна на формальних підставах,ще й вилучив Діаса за падіння придумавши симуляцію.  А головне Гаррі  зразу змінив малюнок гри появилась впевненість в гравців на полі.GrossКарль став просто KleinКарль вже в якому матчі.Іще хоч суддя продовжив гру аж 10хв безпідставно, 8гравців витримали навалу молодці. 
PPAC Developer
какой Байер победил?)))
514839
Вибісив арбітр. За що він вилучив Джексона - незрозуміло! Здавалося б - є ж позитивний приклад, як розцінювати аналогічний ігровий епізод, і показали, як подібне потрібно трактувати абсолютно незаангажовані Балакін в комплекті з усім ВАРом. Так нє, взяв, та й нізащо вилучив прекрасного парубка Джексона!
