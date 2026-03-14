Два удаления у Баварии, победа Боруссии Дортмунд

В топ-матче игрового дня Бундеслиги Байер на своем поле не сумел победить Баварию – 1:1.

Леверкузенская команда вела в счете с шестой минуты, а в конце первого тайма прямую красную получил Николас Джексон, но свое преимущество Байер не удержал.

Сперва гол Гарри Кейна не засчитал VAR, однако Луис Диас счет сравнял. Правда, вскоре Диас получил вторую желтую.

Боруссия Дортмунд выиграла и сократила отставание от Баварии до девяти очков.

Чемпионат Германии. 26-й тур

Байер – Бавария 1:1

Голы: Алейш Гарсия, 6 – Луис Диас, 69

Байер: Бласвих, Кванса, Андрих, Таспоба, Фернандес, Алейш Гарсия (Паласиос, 77), Поку, Кульбреат (Хофманн, 77), Террье (Маза, 46), Тилльман, Шик (Кофане, 61)

Бавария: Ульрайх, Станишич, Упамекано, Та, Ляймер, Павлович (Горетцка, 61), Киммих, Олисе (Бишоф, 88), Карл (Кейн, 61), Луис Диас, Джексон

Удалены: Джексон, 42, Луис Диас, 84

Боруссия Дортмунд – Аугсбург 2:0

Голы: Адейеми, 13, Реджиани, 59

Айнтрахт Франкфурт – Хайденхайм 1:0

Голы: Калимуэндо, 53

Хоффенхайм – Вольфсбург 1:1

Голы: Промель, 83 - Калиеракис, 64

Турнирная таблица