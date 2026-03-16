У Флика и руководства Барселоны серьезные разногласия по трансферам

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик твердо нацелен на оформление полноценного трансфера нападающего Маркуса Рэшфорда, который на данный момент защищает цвета каталонцев на правах аренды, принадлежа права на его контракт «Манчестер Юнайтед».

Параллельно спортивный директор «сине-гранатовых» Деку прорабатывает сценарий с возможным подписанием вингера «Челси» Педру Нету в качестве запасного варианта.

Как сообщает источник, немецкий специалист четко обозначил Деку свою позицию: 28-летний англичанин является для него приоритетной фигурой для усиления левого фланга атаки.

Флик настаивает на кандидатуре Рэшфорда и не желает рассматривать альтернативные варианты на эту позицию, несмотря на сложности в переговорном процессе с манкунианцами.

Ранее в СМИ просачивалась информация о готовности «Барселоны» выкупить форварда у «Юнайтед» за 30 млн евро. В нынешнем сезоне Рэшфорд провел в составе каталонского клуба 38 поединков во всех турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и 13 результативными передачами.