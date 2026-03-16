Неожиданное отличие: президента Полесья наградили в Верховной Раде

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич получил награду от первого вице-спикера Верховная Рада Украины Александр Корниенко. Об этом «волки» сообщили на своих официальных ресурсах.

«За заслуги перед украинским народом, весомый вклад в укрепление экономического и социального потенциала государства, а также значительный личный вклад в развитие спорта в Украине Почетной грамотой Верховной Рады Украины награждается Буткевич Геннадий Владиславович», – говорится в сообщении.

Отмечается, что награду лично вручил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.