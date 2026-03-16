Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Упущенный чемпионшип-поинт. Видеообзор

15 марта казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6) в пользу Соболенко. На тай-брейке Елена не реализовала матчбол на подаче.

Рыбакина в девятый раз проиграла Соболенко. На ее счету семь победы в очных противостояниях с «нейтралкой».

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Финал

🏳️ Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – 3:6, 6:3, 7:6 (8:6)

