  4. Определены чемпионы смешанного парного разряда в Индиан-Уэллс
15 марта 2026, 23:58 | Обновлено 16 марта 2026, 00:07
Определены чемпионы смешанного парного разряда в Индиан-Уэллс

Белинда Бенчич и Флавио Коболли выиграли финальный поединок в Калифорнии

BNP Paribas Open. Белинда Бенчич и Флавио Коболли

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич и итальянец Флавио Коболли выиграли трофей тысячника в Индиан-Уэллс.

Дуэт Бенчич / Коболли одолели представительницу Канады Габриэлу Дабровски и британца Ллойда Гласспула в финальном поединке микста за 1 час и 11 минут – 6:3, 2:6, 10:7.

На пути к трофею теннисисты также обыграли дуэты Остапенко / Кинг, Младенович / Гинар, Эррани / Вавассори.

За победу на турнире в Индиан-Уэллс в миксте Белинда и Флавио заработали $360 000 призовых. Дабровски и Гласспул получили $160 000.

Теннисисты выступали также в одиночном разряде.

Швейцарка дошла до 1/8 финала, где проиграла Джессике Пегуле, а итальянский теннисист завершил борьбу на стадии 1/16 финала, уступив Фрэнсису Тиафо.

Индиан-Уэллс. Микст, финал

Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) – Габриэла Дабровски (Канада) / Ллойд Гласспул (Великобритания) – 6:3, 2:6, 10:7.

Алина Грушко
