ВИДЕО. Сантос vs Коринтианс: Неймар отдал случайный ассист, а Депай забил

15 марта состоялся матч шестого тура чемпионата Бразилии 2026 между командами Сантос и Коринтианс.

Встреча прошла на арене Эштадиу Вила Белмиру и завершилась со счетом 1:1.

Первыми в этом поединке забили гости – на 18-й минуте ворота соперников поразил 32-летний нидерландский форвард Мемфис Депай. Для опытного нидерландца этот гол стал первым в текущем сезоне национального первенства.

Хозяевам удалось быстро сравнять на 21-й – отличился Габриэл. Случайный ассист на него отдал звездный Неймар – мяч отскочил от ноги Нея к Габриэлю, который на скорости убежал от защитника и забил гол.

Неймар оформил первую голевую передачу в этой кампании чемпионата. В его активе также два гола – 26 февраля он положил дубль в игре против Васко да Гама.

В LIVE-таблице чемпионата Бразилии Коринтианс с восемью очками занимает седьмое место. У Сантоса шесть баллов и 13-я позиция.

Чемпионат Бразилии 2025/26. 6-й тур, 15 марта

Сантонс – Коринтианс – 1:1

Голы: Габриэл, 21 – Депай, 18

