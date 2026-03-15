ВИДЕО. Сантос vs Коринтианс: Неймар отдал случайный ассист, а Депай забил
Встреча двух известных команд в 6-м туре чемпионата Бразилии завершилась ничьей (1:1)
15 марта состоялся матч шестого тура чемпионата Бразилии 2026 между командами Сантос и Коринтианс.
Встреча прошла на арене Эштадиу Вила Белмиру и завершилась со счетом 1:1.
Первыми в этом поединке забили гости – на 18-й минуте ворота соперников поразил 32-летний нидерландский форвард Мемфис Депай. Для опытного нидерландца этот гол стал первым в текущем сезоне национального первенства.
Хозяевам удалось быстро сравнять на 21-й – отличился Габриэл. Случайный ассист на него отдал звездный Неймар – мяч отскочил от ноги Нея к Габриэлю, который на скорости убежал от защитника и забил гол.
Неймар оформил первую голевую передачу в этой кампании чемпионата. В его активе также два гола – 26 февраля он положил дубль в игре против Васко да Гама.
В LIVE-таблице чемпионата Бразилии Коринтианс с восемью очками занимает седьмое место. У Сантоса шесть баллов и 13-я позиция.
Чемпионат Бразилии 2025/26. 6-й тур, 15 марта
Сантонс – Коринтианс – 1:1
Голы: Габриэл, 21 – Депай, 18
Таблица чемпионата Бразилии 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|16.03.26 01:30 Брагантино - Сан-Паулу13.03.26 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе26.02.26 Коритиба 0:1 Сан-Паулу12.02.26 Сан-Паулу 2:0 Гремио05.02.26 Сантос 1:1 Сан-Паулу29.01.26 Сан-Паулу 2:1 Фламенго
|13
|2
|Флуминенсе
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|19.03.26 02:30 Васко да Гама - Флуминенсе15.03.26 Флуминенсе 3:2 Атлетико Паранаэнсе13.03.26 Ремо 0:2 Флуминенсе26.02.26 Палмейрас 2:1 Флуминенсе13.02.26 Флуминенсе 1:0 Ботафого06.02.26 Баия 1:1 Флуминенсе
|13
|3
|Баия
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|19.03.26 00:00 Баия - Брагантино15.03.26 Интернасьонал 0:1 Баия12.03.26 Баия 1:1 Витория12.02.26 Васко да Гама 0:1 Баия06.02.26 Баия 1:1 Флуминенсе29.01.26 Коринтианс 1:2 Баия
|11
|4
|Палмейрас
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|19.03.26 00:00 Палмейрас - Ботафого13.03.26 Васко да Гама 2:1 Палмейрас26.02.26 Палмейрас 2:1 Флуминенсе13.02.26 Интернасьонал 1:3 Палмейрас05.02.26 Палмейрас 5:1 Витория29.01.26 Атлетико Минейро 2:2 Палмейрас
|10
|5
|Фламенго
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|20.03.26 01:00 Фламенго - Ремо15.03.26 Ботафого 0:3 Фламенго12.03.26 Фламенго 2:0 Крузейро11.02.26 Витория 1:2 Фламенго05.02.26 Фламенго 1:1 Интернасьонал29.01.26 Сан-Паулу 2:1 Фламенго
|10
|6
|Коринтианс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|20.03.26 02:30 Шапекоэнсе - Коринтианс15.03.26 Сантос 1:1 Коринтианс12.03.26 Коринтианс 0:2 Коритиба26.02.26 Крузейро 1:1 Коринтианс20.02.26 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс13.02.26 Коринтианс 2:0 Брагантино
|8
|7
|Брагантино
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|16.03.26 01:30 Брагантино - Сан-Паулу13.03.26 Гремио 1:1 Брагантино26.02.26 Брагантино 1:1 Атлетико Паранаэнсе13.02.26 Коринтианс 2:0 Брагантино05.02.26 Брагантино 1:0 Атлетико Минейро29.01.26 Коритиба 0:1 Брагантино
|8
|8
|Коритиба
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|19.03.26 01:00 Мирасол - Коритиба12.03.26 Коринтианс 0:2 Коритиба26.02.26 Коритиба 0:1 Сан-Паулу12.02.26 Шапекоэнсе 3:3 Коритиба06.02.26 Крузейро 1:2 Коритиба29.01.26 Коритиба 0:1 Брагантино
|7
|9
|Гремио
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|17.03.26 01:00 Шапекоэнсе - Гремио13.03.26 Гремио 1:1 Брагантино26.02.26 Гремио 2:1 Атлетико Минейро12.02.26 Сан-Паулу 2:0 Гремио05.02.26 Гремио 5:3 Ботафого29.01.26 Флуминенсе 2:1 Гремио
|7
|10
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|19.03.26 00:30 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро15.03.26 Флуминенсе 3:2 Атлетико Паранаэнсе26.02.26 Брагантино 1:1 Атлетико Паранаэнсе20.02.26 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс13.02.26 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сантос29.01.26 Интернасьонал 0:1 Атлетико Паранаэнсе
|7
|11
|Витория
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|20.03.26 00:00 Гремио - Витория14.03.26 Витория 2:0 Атлетико Минейро12.03.26 Баия 1:1 Витория11.02.26 Витория 1:2 Фламенго05.02.26 Палмейрас 5:1 Витория29.01.26 Витория 2:0 Ремо
|7
|12
|Мирасол
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|19.03.26 01:00 Мирасол - Коритиба11.03.26 Мирасол 2:2 Сантос12.02.26 Мирасол 2:2 Крузейро05.02.26 Ремо 2:2 Мирасол30.01.26 Мирасол 2:1 Васко да Гама
|6
|13
|Сантос
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|19.03.26 02:30 Сантос - Интернасьонал15.03.26 Сантос 1:1 Коринтианс11.03.26 Мирасол 2:2 Сантос27.02.26 Сантос 2:1 Васко да Гама13.02.26 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сантос05.02.26 Сантос 1:1 Сан-Паулу
|6
|14
|Шапекоэнсе
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|17.03.26 01:00 Шапекоэнсе - Гремио13.03.26 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе12.02.26 Шапекоэнсе 3:3 Коритиба06.02.26 Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе29.01.26 Шапекоэнсе 4:2 Сантос
|5
|15
|Атлетико Минейро
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|19.03.26 01:00 Атлетико Минейро - Сан-Паулу14.03.26 Витория 2:0 Атлетико Минейро12.03.26 Атлетико Минейро 1:0 Интернасьонал26.02.26 Гремио 2:1 Атлетико Минейро12.02.26 Атлетико Минейро 3:3 Ремо05.02.26 Брагантино 1:0 Атлетико Минейро
|5
|16
|Васко да Гама
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|16.03.26 01:30 Крузейро - Васко да Гама13.03.26 Васко да Гама 2:1 Палмейрас27.02.26 Сантос 2:1 Васко да Гама12.02.26 Васко да Гама 0:1 Баия06.02.26 Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе30.01.26 Мирасол 2:1 Васко да Гама
|4
|17
|Ботафого
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|19.03.26 00:00 Палмейрас - Ботафого15.03.26 Ботафого 0:3 Фламенго13.02.26 Флуминенсе 1:0 Ботафого05.02.26 Гремио 5:3 Ботафого30.01.26 Ботафого 4:0 Крузейро
|3
|18
|Ремо
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|20.03.26 01:00 Фламенго - Ремо13.03.26 Ремо 0:2 Флуминенсе26.02.26 Ремо 1:1 Интернасьонал12.02.26 Атлетико Минейро 3:3 Ремо05.02.26 Ремо 2:2 Мирасол29.01.26 Витория 2:0 Ремо
|3
|19
|Интернасьонал
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|19.03.26 02:30 Сантос - Интернасьонал15.03.26 Интернасьонал 0:1 Баия12.03.26 Атлетико Минейро 1:0 Интернасьонал26.02.26 Ремо 1:1 Интернасьонал13.02.26 Интернасьонал 1:3 Палмейрас05.02.26 Фламенго 1:1 Интернасьонал
|2
|20
|Крузейро
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|16.03.26 01:30 Крузейро - Васко да Гама12.03.26 Фламенго 2:0 Крузейро26.02.26 Крузейро 1:1 Коринтианс12.02.26 Мирасол 2:2 Крузейро06.02.26 Крузейро 1:2 Коритиба30.01.26 Ботафого 4:0 Крузейро
|2
Події матча
