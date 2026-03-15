Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сантос vs Коринтианс: Неймар отдал случайный ассист, а Депай забил
Чемпионат Бразилии
Сантос
15.03.2026 21:00 – FT 1 : 1
Коринтианс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
15 марта 2026, 23:57 | Обновлено 16 марта 2026, 00:07
92
0

ВИДЕО. Сантос vs Коринтианс: Неймар отдал случайный ассист, а Депай забил

Встреча двух известных команд в 6-м туре чемпионата Бразилии завершилась ничьей (1:1)

15 марта 2026, 23:57 | Обновлено 16 марта 2026, 00:07
92
0
ВИДЕО. Сантос vs Коринтианс: Неймар отдал случайный ассист, а Депай забил
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта состоялся матч шестого тура чемпионата Бразилии 2026 между командами Сантос и Коринтианс.

Встреча прошла на арене Эштадиу Вила Белмиру и завершилась со счетом 1:1.

Первыми в этом поединке забили гости – на 18-й минуте ворота соперников поразил 32-летний нидерландский форвард Мемфис Депай. Для опытного нидерландца этот гол стал первым в текущем сезоне национального первенства.

Хозяевам удалось быстро сравнять на 21-й – отличился Габриэл. Случайный ассист на него отдал звездный Неймар – мяч отскочил от ноги Нея к Габриэлю, который на скорости убежал от защитника и забил гол.

Неймар оформил первую голевую передачу в этой кампании чемпионата. В его активе также два гола – 26 февраля он положил дубль в игре против Васко да Гама.

В LIVE-таблице чемпионата Бразилии Коринтианс с восемью очками занимает седьмое место. У Сантоса шесть баллов и 13-я позиция.

Чемпионат Бразилии 2025/26. 6-й тур, 15 марта

Сантонс – Коринтианс – 1:1

Голы: Габриэл, 21 – Депай, 18

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица чемпионата Бразилии 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Сан-Паулу 5 4 1 0 8 - 2 16.03.26 01:30 Брагантино - Сан-Паулу13.03.26 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе26.02.26 Коритиба 0:1 Сан-Паулу12.02.26 Сан-Паулу 2:0 Гремио05.02.26 Сантос 1:1 Сан-Паулу29.01.26 Сан-Паулу 2:1 Фламенго 13
2 Флуминенсе 6 4 1 1 10 - 6 19.03.26 02:30 Васко да Гама - Флуминенсе15.03.26 Флуминенсе 3:2 Атлетико Паранаэнсе13.03.26 Ремо 0:2 Флуминенсе26.02.26 Палмейрас 2:1 Флуминенсе13.02.26 Флуминенсе 1:0 Ботафого06.02.26 Баия 1:1 Флуминенсе 13
3 Баия 5 3 2 0 6 - 3 19.03.26 00:00 Баия - Брагантино15.03.26 Интернасьонал 0:1 Баия12.03.26 Баия 1:1 Витория12.02.26 Васко да Гама 0:1 Баия06.02.26 Баия 1:1 Флуминенсе29.01.26 Коринтианс 1:2 Баия 11
4 Палмейрас 5 3 1 1 13 - 7 19.03.26 00:00 Палмейрас - Ботафого13.03.26 Васко да Гама 2:1 Палмейрас26.02.26 Палмейрас 2:1 Флуминенсе13.02.26 Интернасьонал 1:3 Палмейрас05.02.26 Палмейрас 5:1 Витория29.01.26 Атлетико Минейро 2:2 Палмейрас 10
5 Фламенго 5 3 1 1 9 - 4 20.03.26 01:00 Фламенго - Ремо15.03.26 Ботафого 0:3 Фламенго12.03.26 Фламенго 2:0 Крузейро11.02.26 Витория 1:2 Фламенго05.02.26 Фламенго 1:1 Интернасьонал29.01.26 Сан-Паулу 2:1 Фламенго 10
6 Коринтианс 6 2 2 2 6 - 6 20.03.26 02:30 Шапекоэнсе - Коринтианс15.03.26 Сантос 1:1 Коринтианс12.03.26 Коринтианс 0:2 Коритиба26.02.26 Крузейро 1:1 Коринтианс20.02.26 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс13.02.26 Коринтианс 2:0 Брагантино 8
7 Брагантино 5 2 2 1 4 - 4 16.03.26 01:30 Брагантино - Сан-Паулу13.03.26 Гремио 1:1 Брагантино26.02.26 Брагантино 1:1 Атлетико Паранаэнсе13.02.26 Коринтианс 2:0 Брагантино05.02.26 Брагантино 1:0 Атлетико Минейро29.01.26 Коритиба 0:1 Брагантино 8
8 Коритиба 5 2 1 2 7 - 6 19.03.26 01:00 Мирасол - Коритиба12.03.26 Коринтианс 0:2 Коритиба26.02.26 Коритиба 0:1 Сан-Паулу12.02.26 Шапекоэнсе 3:3 Коритиба06.02.26 Крузейро 1:2 Коритиба29.01.26 Коритиба 0:1 Брагантино 7
9 Гремио 5 2 1 2 9 - 9 17.03.26 01:00 Шапекоэнсе - Гремио13.03.26 Гремио 1:1 Брагантино26.02.26 Гремио 2:1 Атлетико Минейро12.02.26 Сан-Паулу 2:0 Гремио05.02.26 Гремио 5:3 Ботафого29.01.26 Флуминенсе 2:1 Гремио 7
10 Атлетико Паранаэнсе 5 2 1 2 6 - 6 19.03.26 00:30 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро15.03.26 Флуминенсе 3:2 Атлетико Паранаэнсе26.02.26 Брагантино 1:1 Атлетико Паранаэнсе20.02.26 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс13.02.26 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сантос29.01.26 Интернасьонал 0:1 Атлетико Паранаэнсе 7
11 Витория 5 2 1 2 7 - 8 20.03.26 00:00 Гремио - Витория14.03.26 Витория 2:0 Атлетико Минейро12.03.26 Баия 1:1 Витория11.02.26 Витория 1:2 Фламенго05.02.26 Палмейрас 5:1 Витория29.01.26 Витория 2:0 Ремо 7
12 Мирасол 4 1 3 0 8 - 7 19.03.26 01:00 Мирасол - Коритиба11.03.26 Мирасол 2:2 Сантос12.02.26 Мирасол 2:2 Крузейро05.02.26 Ремо 2:2 Мирасол30.01.26 Мирасол 2:1 Васко да Гама 6
13 Сантос 6 1 3 2 9 - 11 19.03.26 02:30 Сантос - Интернасьонал15.03.26 Сантос 1:1 Коринтианс11.03.26 Мирасол 2:2 Сантос27.02.26 Сантос 2:1 Васко да Гама13.02.26 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сантос05.02.26 Сантос 1:1 Сан-Паулу 6
14 Шапекоэнсе 4 1 2 1 8 - 8 17.03.26 01:00 Шапекоэнсе - Гремио13.03.26 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе12.02.26 Шапекоэнсе 3:3 Коритиба06.02.26 Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе29.01.26 Шапекоэнсе 4:2 Сантос 5
15 Атлетико Минейро 6 1 2 3 7 - 10 19.03.26 01:00 Атлетико Минейро - Сан-Паулу14.03.26 Витория 2:0 Атлетико Минейро12.03.26 Атлетико Минейро 1:0 Интернасьонал26.02.26 Гремио 2:1 Атлетико Минейро12.02.26 Атлетико Минейро 3:3 Ремо05.02.26 Брагантино 1:0 Атлетико Минейро 5
16 Васко да Гама 5 1 1 3 5 - 7 16.03.26 01:30 Крузейро - Васко да Гама13.03.26 Васко да Гама 2:1 Палмейрас27.02.26 Сантос 2:1 Васко да Гама12.02.26 Васко да Гама 0:1 Баия06.02.26 Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе30.01.26 Мирасол 2:1 Васко да Гама 4
17 Ботафого 4 1 0 3 7 - 9 19.03.26 00:00 Палмейрас - Ботафого15.03.26 Ботафого 0:3 Фламенго13.02.26 Флуминенсе 1:0 Ботафого05.02.26 Гремио 5:3 Ботафого30.01.26 Ботафого 4:0 Крузейро 3
18 Ремо 5 0 3 2 6 - 10 20.03.26 01:00 Фламенго - Ремо13.03.26 Ремо 0:2 Флуминенсе26.02.26 Ремо 1:1 Интернасьонал12.02.26 Атлетико Минейро 3:3 Ремо05.02.26 Ремо 2:2 Мирасол29.01.26 Витория 2:0 Ремо 3
19 Интернасьонал 6 0 2 4 3 - 8 19.03.26 02:30 Сантос - Интернасьонал15.03.26 Интернасьонал 0:1 Баия12.03.26 Атлетико Минейро 1:0 Интернасьонал26.02.26 Ремо 1:1 Интернасьонал13.02.26 Интернасьонал 1:3 Палмейрас05.02.26 Фламенго 1:1 Интернасьонал 2
20 Крузейро 5 0 2 3 4 - 11 16.03.26 01:30 Крузейро - Васко да Гама12.03.26 Фламенго 2:0 Крузейро26.02.26 Крузейро 1:1 Коринтианс12.02.26 Мирасол 2:2 Крузейро06.02.26 Крузейро 1:2 Коритиба30.01.26 Ботафого 4:0 Крузейро 2
Полная таблица

События матча

87’
Луан Перес (Сантос) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Барбоза (Сантос), асcист Неймар.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Коринтианс), асcист Кайо Сезар.
По теме:
Лацио переиграл Милан. Россонери могут попрощаться с мечтами о скудетто
ВИДЕО. Перед назначенным пенальти для Шахтера мяч попал в руку Конопли
ВИДЕО. Как Хлань сделал ассист за Гурник и за что был удален Подольски
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
Футбол | 15 марта 2026, 09:12 7
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем

Киевский клуб, как и житомирский, получил дисциплинарные взыскания

Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Футбол | 15 марта 2026, 00:39 4
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену

Решающим в матче чемпионата Португалии стал гол орлов на 90+6 минуте

ФОТО. Месси снимется в клипе вместе с девушкой одноклубника
Футбол | 15.03.2026, 21:46
ФОТО. Месси снимется в клипе вместе с девушкой одноклубника
ФОТО. Месси снимется в клипе вместе с девушкой одноклубника
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
Футбол | 15.03.2026, 07:10
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
Травма Малиновского. Дженоа одержал победу над Вероной
Футбол | 15.03.2026, 16:36
Травма Малиновского. Дженоа одержал победу над Вероной
Травма Малиновского. Дженоа одержал победу над Вероной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
15.03.2026, 11:15 31
Теннис
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 47
Футбол
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 12
Футбол
Виталий Кличко нашел виновного в поражении брата Владимира от Джошуа
Виталий Кличко нашел виновного в поражении брата Владимира от Джошуа
14.03.2026, 02:12
Бокс
Зачем Усику бой против Верховена?
Зачем Усику бой против Верховена?
14.03.2026, 06:00 11
Бокс
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
14.03.2026, 12:27 7
Другие виды
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
14.03.2026, 04:41 1
Футбол
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
14.03.2026, 09:23 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем