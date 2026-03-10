Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мышечная усталость? Неймар в 11-й раз за 12 сезонов пропустит матч 11 марта
Бразилия
10 марта 2026, 20:40
Мышечная усталость? Неймар в 11-й раз за 12 сезонов пропустит матч 11 марта

Неймар не сыграет за Сантос в поединке против Мирасола в день рождения его сестры

Мышечная усталость? Неймар в 11-й раз за 12 сезонов пропустит матч 11 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный 34-летний бразильский форвард Неймар пропустит матч Сантоса против Мирасола в 5-м туре чемпионата Бразилии, который состоится 11 марта в 02:30 по Киеву.

По официальной информации, причина отстуствия Неймара в заявке на игру – мышечная усталость футболиста. Но не все так просто – в этот день день рождение празднует его сестра Рафаэлла.

Интересно, что за последние 12 сезонов Неймар аж 11 раз пропускал матч, который был запланирован на 11 марта. Шесть лет назад Ней все же сыграл в этот день – бразилец, который тогда выступал за французский ПСЖ, вышел в старте против Боруссии Дортмунд (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов и отметился голом.

Неймар в социальных сетях уже отреагировал на возмущение фанатов из-за его пропуской предстоящей игры:

«Если я играю с травмой, я делаю неправильно. Если я думаю о себе, я делаю неправильно. Если я берегу себя, я делаю неправильно. Если я играю с болью, я делаю неправильно. Очень трудно удовлетворить всех. Очень сложно быть собой. Мне нужно иметь терпение».

Неймар в 2026 году провел три матча. 26 февраля он оформил дубль в ворота Васко да Гама (2:1).

Днем ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вернет Неймара в национальную команду на игры в марте.

Неймар Сантос Мирасол чемпионат Бразилии по футболу день рождения lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков
