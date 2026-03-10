Анчелотти принял решение по будущему Неймара в сборной Бразилии

Неймар получил шанс вернуться в национальную команду Бразилии уже в марте. По сведениям издания UOL, нападающий «Сантоса» включен в расширенный список кандидатов, который на данный момент насчитывает более 50 футболистов.

34-летний игрок пропустит встречу с «Мирассолом» 11 марта. Таким образом, согласно публикации, у него остается лишь одна возможность – матч против «Коринтианса» – чтобы доказать главному тренеру «селесао» Карло Анчелотти свою готовность к играм против Франции и Хорватии.

Несмотря на сжатые сроки, итальянский наставник планирует лично посетить ближайший поединок «Сантоса», чтобы провести переговоры с Неймаром. Напомним, что бывший лидер «Барселоны» и «ПСЖ» не выходил на поле в футболке сборной с октября 2023 года.