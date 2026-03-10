Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 марта 2026, 02:28
Анчелотти принял решение по будущему Неймара в сборной Бразилии

Тренер селесао лично летит на встречу с 34-летним форвардом

10 марта 2026, 02:28
Анчелотти принял решение по будущему Неймара в сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

Неймар получил шанс вернуться в национальную команду Бразилии уже в марте. По сведениям издания UOL, нападающий «Сантоса» включен в расширенный список кандидатов, который на данный момент насчитывает более 50 футболистов.

34-летний игрок пропустит встречу с «Мирассолом» 11 марта. Таким образом, согласно публикации, у него остается лишь одна возможность – матч против «Коринтианса» – чтобы доказать главному тренеру «селесао» Карло Анчелотти свою готовность к играм против Франции и Хорватии.

Несмотря на сжатые сроки, итальянский наставник планирует лично посетить ближайший поединок «Сантоса», чтобы провести переговоры с Неймаром. Напомним, что бывший лидер «Барселоны» и «ПСЖ» не выходил на поле в футболке сборной с октября 2023 года.

Неймар Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу Сантос Коринтианс Барселона ПСЖ
Михаил Олексиенко Источник
