15 марта донецкий Шахтер на Арене Львов минимально переиграл харьковский Металлист 1925 в матче 20-го тура УПЛ 2025/26 (1:0).

Единственный гол был забит на 61-й минуте – пенальти в составе горняков реализовал бразилец Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва).

Главный судья поединка Виталий Романов назначил 11-метровый после того, как Илья Крупский в своей штрафной сфолил на Лассина Траоре. Но за несколько секунд до нарушения правил, после подачи с углового, мяч попал в руку правого защитника Шахтера Ефима Конопли.

Во время просмотра VAR судья не обратил внимание на этот эпизод и после видеоповтора указал на точку.

В таблице чемпионата Украины Шахтер сохраняет лидерство – у подопечных Арды Турана 47 очков. У ближайшего преследователя – ЛНЗ Черкассы – имеет в своем активе 44 балла. Металлист 1925 с 31 пунктом располагается на шестой позиции.

ВИДЕО. Перед назначенным пенальти для Шахтера, мяч попал в руку Конопли

