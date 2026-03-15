  ВИДЕО. Перед назначенным пенальти для Шахтера, мяч попал в руку Конопли
15 марта 2026, 23:01
220
4

ВИДЕО. Перед назначенным пенальти для Шахтера, мяч попал в руку Конопли

15 марта горняки минимально одолели Металлист 1925 благодаря 11-метровому от Педриньо

15 марта донецкий Шахтер на Арене Львов минимально переиграл харьковский Металлист 1925 в матче 20-го тура УПЛ 2025/26 (1:0).

Единственный гол был забит на 61-й минуте – пенальти в составе горняков реализовал бразилец Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва).

Главный судья поединка Виталий Романов назначил 11-метровый после того, как Илья Крупский в своей штрафной сфолил на Лассина Траоре. Но за несколько секунд до нарушения правил, после подачи с углового, мяч попал в руку правого защитника Шахтера Ефима Конопли.

Во время просмотра VAR судья не обратил внимание на этот эпизод и после видеоповтора указал на точку.

В таблице чемпионата Украины Шахтер сохраняет лидерство – у подопечных Арды Турана 47 очков. У ближайшего преследователя – ЛНЗ Черкассы – имеет в своем активе 44 балла. Металлист 1925 с 31 пунктом располагается на шестой позиции.

Видеообзор матча Шахтер – Металлист 1925 (1:0)

Ефим Конопля Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Лассина Траоре Илья Крупский видео видео голов и обзор пенальти VAR Шахтер Донецк Металлист 1925 Шахтер - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Романов
Даниил Агарков
Віталій Ткачук
ФК Шахрай не зможе, суддя допоможе. Це роками вже триває.
Ответить
+2
Viktor Shuper
позорна пенка для позорного клЮбу. якщо м'яч потрапив у руку Коноплі, то яка всраці пенка може взагалі бути? 
Ответить
0
sahka1981
Романов
Ответить
0
googlle
ой
Ответить
-1
