  4. Стало известно, почему капитан Зари не сыграл против Колоса
15 марта 2026, 22:53 | Обновлено 15 марта 2026, 23:10
Стало известно, почему капитан Зари не сыграл против Колоса

Форвард Филипп Будковский находится на больничном

ФК Заря. Филипп Будковский

Как стало известно Sport.ua, форвард луганской «Зари» Филипп Будковский не вышел на поле в поединке 20-го тура УПЛ с «Колосом» из-за простудного заболевания.

Через три дня, когда «Заря» возобновит тренировочный процесс, нападающий уже сможет заниматься в общей группе.

Менее обнадеживающая ситуация с травмированными Романом Вантухом, Яковом Башичем и Петаром Мичиным.

Поскольку поединок 21-го тура между «Зарей» и «Шахтером» перенесен, следующий матч подопечные Виктора Скрипника проведут 5 апреля с «Оболонью».

Андрей Писаренко
Комментарии 0
