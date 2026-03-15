Украина. Премьер лига15 марта 2026, 22:53 | Обновлено 15 марта 2026, 23:10
Стало известно, почему капитан Зари не сыграл против Колоса
Форвард Филипп Будковский находится на больничном
Как стало известно Sport.ua, форвард луганской «Зари» Филипп Будковский не вышел на поле в поединке 20-го тура УПЛ с «Колосом» из-за простудного заболевания.
Через три дня, когда «Заря» возобновит тренировочный процесс, нападающий уже сможет заниматься в общей группе.
Менее обнадеживающая ситуация с травмированными Романом Вантухом, Яковом Башичем и Петаром Мичиным.
Поскольку поединок 21-го тура между «Зарей» и «Шахтером» перенесен, следующий матч подопечные Виктора Скрипника проведут 5 апреля с «Оболонью».
