Стало известно, почему капитан Зари не сыграл против Колоса

Как стало известно Sport.ua, форвард луганской «Зари» Филипп Будковский не вышел на поле в поединке 20-го тура УПЛ с «Колосом» из-за простудного заболевания.

Через три дня, когда «Заря» возобновит тренировочный процесс, нападающий уже сможет заниматься в общей группе.

Менее обнадеживающая ситуация с травмированными Романом Вантухом, Яковом Башичем и Петаром Мичиным.

Поскольку поединок 21-го тура между «Зарей» и «Шахтером» перенесен, следующий матч подопечные Виктора Скрипника проведут 5 апреля с «Оболонью».