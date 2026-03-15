Даниил Медведев – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 марта состоится финальный матч хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Трофей в решающем поединке разыграют Даниил Медведев (АТР 11) и Янник Синнер (Италия, ATP 2). Встреча начнется ориентировочно в 23:00 по Киеву.

Это будет 16-е очное противостояние соперников. Счет 8:7 в пользу Янника.

Победитель поединка выиграет трофей Мастерса в Калифорнии и заберет чек на $1 151 380.

