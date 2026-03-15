Де Росси пояснил, почему заменил Малиновского в матче Верона – Дженоа
15 марта Руслан вынужденно покинул поле в поединке 29-го тура Серии A 2025/26
15 марта украинский хавбек Руслан Малиновский не сумел доиграть матч 29-го тура Серии А 2025/26 между командами Верона и Дженоа (0:2).
Наставник грифонов Даниэле Де Росси заменил Руслана на 71-й минуте – вместо украинца на поле вышел Алекс Аморим.
После завершения поединка Де Росси коротко пояснил, почему снял Малиновского с игры:
«Малиновский получил удар в бок или спину. Я увидел, что ему больно, и заменил его».
Пока что непонятно, насколько серьезням является повреждение Руслана.
Дженоа в таблице чемпионата Италии идет на 13-м месте с 33 очками. У Вероны 18 баллов и последняя, 20-я строчка.
Видеообзор матча Верона – Дженоа (0:2)
