Де Росси пояснил, почему заменил Малиновского в матче Верона – Дженоа

15 марта украинский хавбек Руслан Малиновский не сумел доиграть матч 29-го тура Серии А 2025/26 между командами Верона и Дженоа (0:2).

Наставник грифонов Даниэле Де Росси заменил Руслана на 71-й минуте – вместо украинца на поле вышел Алекс Аморим.

После завершения поединка Де Росси коротко пояснил, почему снял Малиновского с игры:

«Малиновский получил удар в бок или спину. Я увидел, что ему больно, и заменил его».

Пока что непонятно, насколько серьезням является повреждение Руслана.

Дженоа в таблице чемпионата Италии идет на 13-м месте с 33 очками. У Вероны 18 баллов и последняя, 20-я строчка.

