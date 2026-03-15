Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Де Росси пояснил, почему заменил Малиновского в матче Верона – Дженоа
15 марта 2026, 23:17 |
Де Росси пояснил, почему заменил Малиновского в матче Верона – Дженоа

15 марта Руслан вынужденно покинул поле в поединке 29-го тура Серии A 2025/26

15 марта украинский хавбек Руслан Малиновский не сумел доиграть матч 29-го тура Серии А 2025/26 между командами Верона и Дженоа (0:2).

Наставник грифонов Даниэле Де Росси заменил Руслана на 71-й минуте – вместо украинца на поле вышел Алекс Аморим.

После завершения поединка Де Росси коротко пояснил, почему снял Малиновского с игры:

«Малиновский получил удар в бок или спину. Я увидел, что ему больно, и заменил его».

Пока что непонятно, насколько серьезням является повреждение Руслана.

Дженоа в таблице чемпионата Италии идет на 13-м месте с 33 очками. У Вероны 18 баллов и последняя, 20-я строчка.

Видеообзор матча Верона – Дженоа (0:2)

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Эстигор (Дженоа), асcист Аарон Мартин.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Оливейра (Дженоа).
Даниэле Де Росси Руслан Малиновский Верона Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу травма
Даниил Агарков Источник: Tuttomercatoweb
