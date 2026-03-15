Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Травма Малиновского. Дженоа одержал победу над Вероной
Чемпионат Италии
Эллас Верона
15.03.2026 13:30 – FT 0 : 2
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
15 марта 2026, 16:36 | Обновлено 15 марта 2026, 16:38
936
0

Травма Малиновского. Дженоа одержал победу над Вероной

Матч завершился со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 15 марта, состоялся матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Верона» и «Дженоа».

Матч прошел на стадионе «Стадио Марк'Антонио Бентегоди» в Вероне и завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле 71 минуту и был заменен из-за травмы.

Серия А 2025/26. 29-й тур, 15 марта

Верона – Дженоа – 0:2

Голы: Витинья, 61, Эстигор, 86

Видеообзор

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 29 22 2 5 65 - 23 22.03.26 21:45 Фиорентина - Интер Милан14.03.26 Интер Милан 1:1 Аталанта08.03.26 Милан 1:0 Интер Милан28.02.26 Интер Милан 2:0 Дженоа21.02.26 Лечче 0:2 Интер Милан14.02.26 Интер Милан 3:2 Ювентус 68
2 Милан 28 17 9 2 44 - 20 15.03.26 21:45 Лацио - Милан08.03.26 Милан 1:0 Интер Милан01.03.26 Кремонезе 0:2 Милан22.02.26 Милан 0:1 Парма18.02.26 Милан 1:1 Комо13.02.26 Пиза 1:2 Милан 60
3 Наполи 29 18 5 6 45 - 30 20.03.26 19:30 Кальяри - Наполи14.03.26 Наполи 2:1 Лечче06.03.26 Наполи 2:1 Торино28.02.26 Эллас Верона 1:2 Наполи22.02.26 Аталанта 2:1 Наполи15.02.26 Наполи 2:2 Рома 59
4 Ювентус 29 15 8 6 51 - 28 21.03.26 21:45 Ювентус - Сассуоло14.03.26 Удинезе 0:1 Ювентус07.03.26 Ювентус 4:0 Пиза01.03.26 Рома 3:3 Ювентус21.02.26 Ювентус 0:2 Комо14.02.26 Интер Милан 3:2 Ювентус 53
5 Комо 28 14 9 5 46 - 21 15.03.26 19:00 Комо - Рома07.03.26 Кальяри 1:2 Комо28.02.26 Комо 3:1 Лечче21.02.26 Ювентус 0:2 Комо18.02.26 Милан 1:1 Комо14.02.26 Комо 1:2 Фиорентина 51
6 Рома 28 16 3 9 38 - 21 15.03.26 19:00 Комо - Рома08.03.26 Дженоа 2:1 Рома01.03.26 Рома 3:3 Ювентус22.02.26 Рома 3:0 Кремонезе15.02.26 Наполи 2:2 Рома09.02.26 Рома 2:0 Кальяри 51
7 Аталанта 29 12 11 6 40 - 27 22.03.26 16:00 Аталанта - Эллас Верона14.03.26 Интер Милан 1:1 Аталанта07.03.26 Аталанта 2:2 Удинезе01.03.26 Сассуоло 2:1 Аталанта22.02.26 Аталанта 2:1 Наполи14.02.26 Лацио 0:2 Аталанта 47
8 Болонья 28 11 6 11 37 - 34 22.03.26 16:00 Болонья - Лацио08.03.26 Болонья 1:2 Эллас Верона02.03.26 Пиза 0:1 Болонья23.02.26 Болонья 1:0 Удинезе15.02.26 Торино 1:2 Болонья08.02.26 Болонья 0:1 Парма 39
9 Сассуоло 28 11 5 12 35 - 38 21.03.26 21:45 Ювентус - Сассуоло09.03.26 Лацио 2:1 Сассуоло01.03.26 Сассуоло 2:1 Аталанта20.02.26 Сассуоло 3:0 Эллас Верона15.02.26 Удинезе 1:2 Сассуоло08.02.26 Сассуоло 0:5 Интер Милан 38
10 Лацио 28 9 10 9 28 - 28 15.03.26 21:45 Лацио - Милан09.03.26 Лацио 2:1 Сассуоло01.03.26 Торино 2:0 Лацио21.02.26 Кальяри 0:0 Лацио14.02.26 Лацио 0:2 Аталанта08.02.26 Ювентус 2:2 Лацио 37
11 Удинезе 29 10 6 13 33 - 42 20.03.26 21:45 Дженоа - Удинезе14.03.26 Удинезе 0:1 Ювентус07.03.26 Аталанта 2:2 Удинезе02.03.26 Удинезе 3:0 Фиорентина23.02.26 Болонья 1:0 Удинезе15.02.26 Удинезе 1:2 Сассуоло 36
12 Парма 29 8 10 11 21 - 36 21.03.26 16:00 Парма - Кремонезе13.03.26 Торино 4:1 Парма08.03.26 Фиорентина 0:0 Парма27.02.26 Парма 1:1 Кальяри22.02.26 Милан 0:1 Парма15.02.26 Парма 2:1 Эллас Верона 34
13 Дженоа 29 8 9 12 36 - 40 20.03.26 21:45 Дженоа - Удинезе15.03.26 Эллас Верона 0:2 Дженоа08.03.26 Дженоа 2:1 Рома28.02.26 Интер Милан 2:0 Дженоа22.02.26 Дженоа 3:0 Торино15.02.26 Кремонезе 0:0 Дженоа 33
14 Торино 29 9 6 14 32 - 50 21.03.26 19:00 Милан - Торино13.03.26 Торино 4:1 Парма06.03.26 Наполи 2:1 Торино01.03.26 Торино 2:0 Лацио22.02.26 Дженоа 3:0 Торино15.02.26 Торино 1:2 Болонья 33
15 Кальяри 28 7 9 12 30 - 38 20.03.26 19:30 Кальяри - Наполи07.03.26 Кальяри 1:2 Комо27.02.26 Парма 1:1 Кальяри21.02.26 Кальяри 0:0 Лацио16.02.26 Кальяри 0:2 Лечче09.02.26 Рома 2:0 Кальяри 30
16 Лечче 29 7 6 16 21 - 39 22.03.26 19:00 Рома - Лечче14.03.26 Наполи 2:1 Лечче08.03.26 Лечче 2:1 Кремонезе28.02.26 Комо 3:1 Лечче21.02.26 Лечче 0:2 Интер Милан16.02.26 Кальяри 0:2 Лечче 27
17 Фиорентина 28 5 10 13 30 - 42 16.03.26 21:45 Кремонезе - Фиорентина08.03.26 Фиорентина 0:0 Парма02.03.26 Удинезе 3:0 Фиорентина23.02.26 Фиорентина 1:0 Пиза14.02.26 Комо 1:2 Фиорентина07.02.26 Фиорентина 2:2 Торино 25
18 Кремонезе 28 5 9 14 22 - 40 16.03.26 21:45 Кремонезе - Фиорентина08.03.26 Лечче 2:1 Кремонезе01.03.26 Кремонезе 0:2 Милан22.02.26 Рома 3:0 Кремонезе15.02.26 Кремонезе 0:0 Дженоа09.02.26 Аталанта 2:1 Кремонезе 24
19 Эллас Верона 29 3 9 17 22 - 51 22.03.26 16:00 Аталанта - Эллас Верона15.03.26 Эллас Верона 0:2 Дженоа08.03.26 Болонья 1:2 Эллас Верона28.02.26 Эллас Верона 1:2 Наполи20.02.26 Сассуоло 3:0 Эллас Верона15.02.26 Парма 2:1 Эллас Верона 18
20 Пиза 28 1 12 15 20 - 48 22.03.26 13:30 Комо - Пиза07.03.26 Ювентус 4:0 Пиза02.03.26 Пиза 0:1 Болонья23.02.26 Фиорентина 1:0 Пиза13.02.26 Пиза 1:2 Милан06.02.26 Эллас Верона 0:0 Пиза 15
Полная таблица

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Эстигор (Дженоа), асcист Аарон Мартин.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Оливейра (Дженоа).
Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Верона Руслан Малиновский Витинья (Дженоа) Лео Эстигор видео голов и обзор травма
Дмитрий Вус
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем