Травма Малиновского. Дженоа одержал победу над Вероной

В понедельник, 15 марта, состоялся матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Верона» и «Дженоа».

Матч прошел на стадионе «Стадио Марк'Антонио Бентегоди» в Вероне и завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле 71 минуту и был заменен из-за травмы.

Серия А 2025/26. 29-й тур, 15 марта

Верона – Дженоа – 0:2

Голы: Витинья, 61, Эстигор, 86

