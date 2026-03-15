Травма Малиновского. Дженоа одержал победу над Вероной
Матч завершился со счетом 2:0
В понедельник, 15 марта, состоялся матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Верона» и «Дженоа».
Матч прошел на стадионе «Стадио Марк'Антонио Бентегоди» в Вероне и завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле 71 минуту и был заменен из-за травмы.
Серия А 2025/26. 29-й тур, 15 марта
Верона – Дженоа – 0:2
Голы: Витинья, 61, Эстигор, 86
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|29
|22
|2
|5
|65 - 23
|22.03.26 21:45 Фиорентина - Интер Милан14.03.26 Интер Милан 1:1 Аталанта08.03.26 Милан 1:0 Интер Милан28.02.26 Интер Милан 2:0 Дженоа21.02.26 Лечче 0:2 Интер Милан14.02.26 Интер Милан 3:2 Ювентус
|68
|2
|Милан
|28
|17
|9
|2
|44 - 20
|15.03.26 21:45 Лацио - Милан08.03.26 Милан 1:0 Интер Милан01.03.26 Кремонезе 0:2 Милан22.02.26 Милан 0:1 Парма18.02.26 Милан 1:1 Комо13.02.26 Пиза 1:2 Милан
|60
|3
|Наполи
|29
|18
|5
|6
|45 - 30
|20.03.26 19:30 Кальяри - Наполи14.03.26 Наполи 2:1 Лечче06.03.26 Наполи 2:1 Торино28.02.26 Эллас Верона 1:2 Наполи22.02.26 Аталанта 2:1 Наполи15.02.26 Наполи 2:2 Рома
|59
|4
|Ювентус
|29
|15
|8
|6
|51 - 28
|21.03.26 21:45 Ювентус - Сассуоло14.03.26 Удинезе 0:1 Ювентус07.03.26 Ювентус 4:0 Пиза01.03.26 Рома 3:3 Ювентус21.02.26 Ювентус 0:2 Комо14.02.26 Интер Милан 3:2 Ювентус
|53
|5
|Комо
|28
|14
|9
|5
|46 - 21
|15.03.26 19:00 Комо - Рома07.03.26 Кальяри 1:2 Комо28.02.26 Комо 3:1 Лечче21.02.26 Ювентус 0:2 Комо18.02.26 Милан 1:1 Комо14.02.26 Комо 1:2 Фиорентина
|51
|6
|Рома
|28
|16
|3
|9
|38 - 21
|15.03.26 19:00 Комо - Рома08.03.26 Дженоа 2:1 Рома01.03.26 Рома 3:3 Ювентус22.02.26 Рома 3:0 Кремонезе15.02.26 Наполи 2:2 Рома09.02.26 Рома 2:0 Кальяри
|51
|7
|Аталанта
|29
|12
|11
|6
|40 - 27
|22.03.26 16:00 Аталанта - Эллас Верона14.03.26 Интер Милан 1:1 Аталанта07.03.26 Аталанта 2:2 Удинезе01.03.26 Сассуоло 2:1 Аталанта22.02.26 Аталанта 2:1 Наполи14.02.26 Лацио 0:2 Аталанта
|47
|8
|Болонья
|28
|11
|6
|11
|37 - 34
|22.03.26 16:00 Болонья - Лацио08.03.26 Болонья 1:2 Эллас Верона02.03.26 Пиза 0:1 Болонья23.02.26 Болонья 1:0 Удинезе15.02.26 Торино 1:2 Болонья08.02.26 Болонья 0:1 Парма
|39
|9
|Сассуоло
|28
|11
|5
|12
|35 - 38
|21.03.26 21:45 Ювентус - Сассуоло09.03.26 Лацио 2:1 Сассуоло01.03.26 Сассуоло 2:1 Аталанта20.02.26 Сассуоло 3:0 Эллас Верона15.02.26 Удинезе 1:2 Сассуоло08.02.26 Сассуоло 0:5 Интер Милан
|38
|10
|Лацио
|28
|9
|10
|9
|28 - 28
|15.03.26 21:45 Лацио - Милан09.03.26 Лацио 2:1 Сассуоло01.03.26 Торино 2:0 Лацио21.02.26 Кальяри 0:0 Лацио14.02.26 Лацио 0:2 Аталанта08.02.26 Ювентус 2:2 Лацио
|37
|11
|Удинезе
|29
|10
|6
|13
|33 - 42
|20.03.26 21:45 Дженоа - Удинезе14.03.26 Удинезе 0:1 Ювентус07.03.26 Аталанта 2:2 Удинезе02.03.26 Удинезе 3:0 Фиорентина23.02.26 Болонья 1:0 Удинезе15.02.26 Удинезе 1:2 Сассуоло
|36
|12
|Парма
|29
|8
|10
|11
|21 - 36
|21.03.26 16:00 Парма - Кремонезе13.03.26 Торино 4:1 Парма08.03.26 Фиорентина 0:0 Парма27.02.26 Парма 1:1 Кальяри22.02.26 Милан 0:1 Парма15.02.26 Парма 2:1 Эллас Верона
|34
|13
|Дженоа
|29
|8
|9
|12
|36 - 40
|20.03.26 21:45 Дженоа - Удинезе15.03.26 Эллас Верона 0:2 Дженоа08.03.26 Дженоа 2:1 Рома28.02.26 Интер Милан 2:0 Дженоа22.02.26 Дженоа 3:0 Торино15.02.26 Кремонезе 0:0 Дженоа
|33
|14
|Торино
|29
|9
|6
|14
|32 - 50
|21.03.26 19:00 Милан - Торино13.03.26 Торино 4:1 Парма06.03.26 Наполи 2:1 Торино01.03.26 Торино 2:0 Лацио22.02.26 Дженоа 3:0 Торино15.02.26 Торино 1:2 Болонья
|33
|15
|Кальяри
|28
|7
|9
|12
|30 - 38
|20.03.26 19:30 Кальяри - Наполи07.03.26 Кальяри 1:2 Комо27.02.26 Парма 1:1 Кальяри21.02.26 Кальяри 0:0 Лацио16.02.26 Кальяри 0:2 Лечче09.02.26 Рома 2:0 Кальяри
|30
|16
|Лечче
|29
|7
|6
|16
|21 - 39
|22.03.26 19:00 Рома - Лечче14.03.26 Наполи 2:1 Лечче08.03.26 Лечче 2:1 Кремонезе28.02.26 Комо 3:1 Лечче21.02.26 Лечче 0:2 Интер Милан16.02.26 Кальяри 0:2 Лечче
|27
|17
|Фиорентина
|28
|5
|10
|13
|30 - 42
|16.03.26 21:45 Кремонезе - Фиорентина08.03.26 Фиорентина 0:0 Парма02.03.26 Удинезе 3:0 Фиорентина23.02.26 Фиорентина 1:0 Пиза14.02.26 Комо 1:2 Фиорентина07.02.26 Фиорентина 2:2 Торино
|25
|18
|Кремонезе
|28
|5
|9
|14
|22 - 40
|16.03.26 21:45 Кремонезе - Фиорентина08.03.26 Лечче 2:1 Кремонезе01.03.26 Кремонезе 0:2 Милан22.02.26 Рома 3:0 Кремонезе15.02.26 Кремонезе 0:0 Дженоа09.02.26 Аталанта 2:1 Кремонезе
|24
|19
|Эллас Верона
|29
|3
|9
|17
|22 - 51
|22.03.26 16:00 Аталанта - Эллас Верона15.03.26 Эллас Верона 0:2 Дженоа08.03.26 Болонья 1:2 Эллас Верона28.02.26 Эллас Верона 1:2 Наполи20.02.26 Сассуоло 3:0 Эллас Верона15.02.26 Парма 2:1 Эллас Верона
|18
|20
|Пиза
|28
|1
|12
|15
|20 - 48
|22.03.26 13:30 Комо - Пиза07.03.26 Ювентус 4:0 Пиза02.03.26 Пиза 0:1 Болонья23.02.26 Фиорентина 1:0 Пиза13.02.26 Пиза 1:2 Милан06.02.26 Эллас Верона 0:0 Пиза
|15
