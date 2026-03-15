  4. Бруну Фернандеш стал 3-м игроком МЮ со 100+ голами и 100+ ассистами
15 марта 2026, 18:24 | Обновлено 15 марта 2026, 18:25
Бруну Фернандеш стал 3-м игроком МЮ со 100+ голами и 100+ ассистами

Португалец продолжает вписывать свое имя в книгу рекордов Манчестер Юнайтед

15 марта 2026, 18:24 | Обновлено 15 марта 2026, 18:25
150
0
Бруну Фернандеш стал 3-м игроком МЮ со 100+ голами и 100+ ассистами
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стал третьим игроком в истории клуба в эпоху АПЛ, забившего 100+ голов и отдавшего 100+ результативных передач во всех турнирах.

Произошло это в матче 30-го тура АПЛ против Астон Виллы, в котором португалец отличился двумя ассистами.

Теперь в активе Бруна Фернандеша стало 105 голов за клуб во всех турнирах, а также 100 результативных передач.

Первыми двумя игроками МЮ в эпоху АПЛ, кому удалось осуществить подобное достижение, были Райан Гиггз (161+249) и Уэйн Руни (253+131).

Игроки Манчестер Юнайтед в эпоху АПЛ, совершивших за клуб 100+ голов и 100+ ассистов во всех турнирах

  • Райан Гиггз (Уэльс) – 161 гол и 249 ассистов
  • Уэйн Руни (Англия) – 253 гола и 131 ассист.
  • Бруну Фернандеш (Португалия) – 105 голов и 100 ассистов
По теме:
Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брентфорд – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бруну Фернандеш превзошел достижение Бекхэма в составе Манчестер Юнайтед
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
Футбол | 15 марта 2026, 09:12 6
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем

Киевский клуб, как и житомирский, получил дисциплинарные взыскания

Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Теннис | 15 марта 2026, 02:20 10
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс

Первая ракетка мира проиграл поединок Даниилу Медведеву в матче 1/2 финала

Фиаско Аонишики, сенсация от йокодзуны. Как прошел 8 день Haru Basho
Другие виды | 15.03.2026, 13:44
Фиаско Аонишики, сенсация от йокодзуны. Как прошел 8 день Haru Basho
Фиаско Аонишики, сенсация от йокодзуны. Как прошел 8 день Haru Basho
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Футбол | 15.03.2026, 08:33
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Иван ФЕДИК: «Рух ставит в состав детей, которые еще должны подавать мячи»
Футбол | 15.03.2026, 15:46
Иван ФЕДИК: «Рух ставит в состав детей, которые еще должны подавать мячи»
Иван ФЕДИК: «Рух ставит в состав детей, которые еще должны подавать мячи»
Популярные новости
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 27
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 01:54 9
Теннис
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
14.03.2026, 12:29 5
Футбол
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
15.03.2026, 07:59 14
Футбол
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 11
Футбол
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
13.03.2026, 20:26 5
Другие виды
Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?
13.03.2026, 19:07 18
Футбол
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
15.03.2026, 00:39 4
Футбол
