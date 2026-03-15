Бруну Фернандеш стал 3-м игроком МЮ со 100+ голами и 100+ ассистами
Португалец продолжает вписывать свое имя в книгу рекордов Манчестер Юнайтед
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стал третьим игроком в истории клуба в эпоху АПЛ, забившего 100+ голов и отдавшего 100+ результативных передач во всех турнирах.
Произошло это в матче 30-го тура АПЛ против Астон Виллы, в котором португалец отличился двумя ассистами.
Теперь в активе Бруна Фернандеша стало 105 голов за клуб во всех турнирах, а также 100 результативных передач.
Первыми двумя игроками МЮ в эпоху АПЛ, кому удалось осуществить подобное достижение, были Райан Гиггз (161+249) и Уэйн Руни (253+131).
Игроки Манчестер Юнайтед в эпоху АПЛ, совершивших за клуб 100+ голов и 100+ ассистов во всех турнирах
- Райан Гиггз (Уэльс) – 161 гол и 249 ассистов
- Уэйн Руни (Англия) – 253 гола и 131 ассист.
- Бруну Фернандеш (Португалия) – 105 голов и 100 ассистов
