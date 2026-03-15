15 марта 2026, 18:14 | Обновлено 15 марта 2026, 18:15
Бруну Фернандеш превзошел достижение Бекхэма в составе Манчестер Юнайтед

В активе португальца уже 16 результативных передач в АПЛ в сезоне 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отличился 15-м и 16-м ассистами в АПЛ в сезоне 2025/26.

Это произошло в домашнем матче 30-го тура против Астон Виллы.

16 ассистов португальца стали новым рекордом МЮ по количеству результативных передач в одном сезоне АПЛ.

Предыдущее достижение принадлежало Дэвиду Бекхэму, оформившему в сезоне 1999/00 ​​15 ассистов.

Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством ассистов в одном сезоне АПЛ

  • 16 – Бруно Фернандеш (Португалия), 2025/26
  • 15 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1999/00
  • 14 – Нани (Португалия), 2010/11
  • 13 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1997/98
  • 13 – Антонио Валенсия (Эквадор), 2011/12

Если рассмотреть всю историю АПЛ, то до повторения рекорда Тьерри Анри (21), установленном в сезоне 2002/03, Бруну Фернандеша отделяет теперь пять результативных передач.

Игроки с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне АПЛ

  • 21 – Тьерри Анри (Арсенал), 2002/03
  • 20 – Сеск Фабрегас (Арсенал), 2007/08
  • 20 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2019/20
  • 19 – Месут Озил (Арсенал), 2015/16
  • 18 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2022/23
  • 18 – Сеск Фабрегас (Челси), 2014/15
  • 18 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2016/17
  • 18 – Мохамед Салах (Ливерпуль), 2024/25
  • ...
  • 16 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 2025/26

Благодаря двум ассистам в матче против Астон Виллы Бруну Фернандеш вышел на второе место в списке лучших игроков топ-5 лиг в сезоне 2025/26 по количеству результативных передач.

Больше его имеет только Майкл Олисе из Баварии (17).

Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных передач в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)

  • 17 – Майкл Олисе (Бавария)
  • 16 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 14 – Федерико Димарко (Интер)
  • 11 – Луис Диас (Бавария)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
