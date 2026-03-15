Бруну Фернандеш превзошел достижение Бекхэма в составе Манчестер Юнайтед
В активе португальца уже 16 результативных передач в АПЛ в сезоне 2025/26
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отличился 15-м и 16-м ассистами в АПЛ в сезоне 2025/26.
Это произошло в домашнем матче 30-го тура против Астон Виллы.
16 ассистов португальца стали новым рекордом МЮ по количеству результативных передач в одном сезоне АПЛ.
Предыдущее достижение принадлежало Дэвиду Бекхэму, оформившему в сезоне 1999/00 15 ассистов.
Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством ассистов в одном сезоне АПЛ
- 16 – Бруно Фернандеш (Португалия), 2025/26
- 15 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1999/00
- 14 – Нани (Португалия), 2010/11
- 13 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1997/98
- 13 – Антонио Валенсия (Эквадор), 2011/12
Если рассмотреть всю историю АПЛ, то до повторения рекорда Тьерри Анри (21), установленном в сезоне 2002/03, Бруну Фернандеша отделяет теперь пять результативных передач.
Игроки с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне АПЛ
- 21 – Тьерри Анри (Арсенал), 2002/03
- 20 – Сеск Фабрегас (Арсенал), 2007/08
- 20 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2019/20
- 19 – Месут Озил (Арсенал), 2015/16
- 18 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2022/23
- 18 – Сеск Фабрегас (Челси), 2014/15
- 18 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2016/17
- 18 – Мохамед Салах (Ливерпуль), 2024/25
- ...
- 16 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 2025/26
Благодаря двум ассистам в матче против Астон Виллы Бруну Фернандеш вышел на второе место в списке лучших игроков топ-5 лиг в сезоне 2025/26 по количеству результативных передач.
Больше его имеет только Майкл Олисе из Баварии (17).
Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных передач в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)
- 17 – Майкл Олисе (Бавария)
- 16 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 14 – Федерико Димарко (Интер)
- 11 – Луис Диас (Бавария)
Bruno Fernandes now holds the record for the most assists in a Premier League season for Manchester United with 16 🎯— Football on TNT Sports (@footballontnt) March 15, 2026
He breaks David Beckham's old record of 15. pic.twitter.com/K61QO4B85a
