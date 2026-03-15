Бруну Фернандеш превзошел достижение Бекхэма в составе Манчестер Юнайтед

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отличился 15-м и 16-м ассистами в АПЛ в сезоне 2025/26.

Это произошло в домашнем матче 30-го тура против Астон Виллы.

16 ассистов португальца стали новым рекордом МЮ по количеству результативных передач в одном сезоне АПЛ.

Предыдущее достижение принадлежало Дэвиду Бекхэму, оформившему в сезоне 1999/00 ​​15 ассистов.

Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством ассистов в одном сезоне АПЛ

16 – Бруно Фернандеш (Португалия), 2025/26

15 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1999/00

14 – Нани (Португалия), 2010/11

13 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1997/98

13 – Антонио Валенсия (Эквадор), 2011/12

Если рассмотреть всю историю АПЛ, то до повторения рекорда Тьерри Анри (21), установленном в сезоне 2002/03, Бруну Фернандеша отделяет теперь пять результативных передач.

Игроки с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне АПЛ

21 – Тьерри Анри (Арсенал), 2002/03

20 – Сеск Фабрегас (Арсенал), 2007/08

20 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2019/20

19 – Месут Озил (Арсенал), 2015/16

18 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2022/23

18 – Сеск Фабрегас (Челси), 2014/15

18 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2016/17

18 – Мохамед Салах (Ливерпуль), 2024/25

...

16 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 2025/26

Благодаря двум ассистам в матче против Астон Виллы Бруну Фернандеш вышел на второе место в списке лучших игроков топ-5 лиг в сезоне 2025/26 по количеству результативных передач.

Больше его имеет только Майкл Олисе из Баварии (17).

Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных передач в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)

17 – Майкл Олисе (Бавария)

16 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

14 – Федерико Димарко (Интер)

11 – Луис Диас (Бавария)