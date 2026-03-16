Защитника сборной Украины раскритиковали после неудачного матча в Европе
Экс-футболист «Эвертона» Эшли Уильямс и фанаты «ирисок» отреагировали на игру Миколенко
Бывший футболист «Эвертона» Эшли Уильямс остался недоволен игрой защитника сборной Украины Виталия Миколенко в матче Премьер-лиги против «Арсенала» (0:2).
В одном из эпизодов на последних минутах 26-летний украинский защитник проиграл борьбу Максу Доуману, который на скорости обошел соперника и забил второй гол «канониров».
Досталось Миколенко и от фанатов «ирисок», которые раскритиковали его игру в этом эпизоде.
«Эвертон» почти реализовал идеальный выездной план под руководством Дэвида Мойеса. Они играли очень хорошо до 88-й минуты, когда отключились и пропустили два гола.
«Арсенал» атаковал, Миколенко сделал подкат и остановился, наверное подумав, что его работа выполнена. Я не знаю, чего он ожидал?
Проблема в том, что он выключился из борьбы, соперник сделал быстрое вбрасывание и помог Доуману, который оказался в нужное время в нужном месте», – подытожил Эшли.
ВИДЕО. Эпизод, в котором Миколенко проиграл борьбу Доуману
The dream ending 🌟 pic.twitter.com/kadY7ttRTW— Arsenal (@Arsenal) March 15, 2026
ФОТО. Статистика украинского защитника в игре против Арсенала
