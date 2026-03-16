  4. Защитника сборной Украины раскритиковали после неудачного матча в Европе
16 марта 2026, 10:27
1161
0

Защитника сборной Украины раскритиковали после неудачного матча в Европе

Экс-футболист «Эвертона» Эшли Уильямс и фанаты «ирисок» отреагировали на игру Миколенко

16 марта 2026, 10:27
1161
0
Защитника сборной Украины раскритиковали после неудачного матча в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. витал

Бывший футболист «Эвертона» Эшли Уильямс остался недоволен игрой защитника сборной Украины Виталия Миколенко в матче Премьер-лиги против «Арсенала» (0:2).

В одном из эпизодов на последних минутах 26-летний украинский защитник проиграл борьбу Максу Доуману, который на скорости обошел соперника и забил второй гол «канониров».

Досталось Миколенко и от фанатов «ирисок», которые раскритиковали его игру в этом эпизоде.

«Эвертон» почти реализовал идеальный выездной план под руководством Дэвида Мойеса. Они играли очень хорошо до 88-й минуты, когда отключились и пропустили два гола.

«Арсенал» атаковал, Миколенко сделал подкат и остановился, наверное подумав, что его работа выполнена. Я не знаю, чего он ожидал?

Проблема в том, что он выключился из борьбы, соперник сделал быстрое вбрасывание и помог Доуману, который оказался в нужное время в нужном месте», – подытожил Эшли.

ВИДЕО. Эпизод, в котором Миколенко проиграл борьбу Доуману

ФОТО. Статистика украинского защитника в игре против Арсенала

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист киевского клуба отстранен от футбола решением УАФ
Александр БАБИЧ: «Шахтер должен побеждать не за счет такого пенальти»
Экс-игрок Шахтера и сборной Украины раздумывает о завершении карьеры
Николай Тытюк Источник: Goodison news
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
Футбол | 15 марта 2026, 10:59 4
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины

Пономаренко, Краснопир и Крушинский получат дебютные вызовы в национальную команду

Испанский журналист: «Если Цыганков будет в форме, есть вариант...»
Футбол | 16 марта 2026, 09:27 0
Испанский журналист: «Если Цыганков будет в форме, есть вариант...»
Испанский журналист: «Если Цыганков будет в форме, есть вариант...»

Йонай Амаро остался в восторге от уверенной игры Виктора Цыганкова в составе «Жироны»

Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Футбол | 16.03.2026, 07:45
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Футбол | 15.03.2026, 17:20
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
Футбол | 16.03.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
Популярные новости
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
14.03.2026, 16:55 14
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15.03.2026, 19:35 6
Теннис
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
14.03.2026, 20:04 3
Бокс
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
15.03.2026, 00:39 4
Футбол
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 8
Футбол
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
14.03.2026, 08:22 24
Футбол
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 12
Футбол
