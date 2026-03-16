Защитника сборной Украины раскритиковали после неудачного матча в Европе

Бывший футболист «Эвертона» Эшли Уильямс остался недоволен игрой защитника сборной Украины Виталия Миколенко в матче Премьер-лиги против «Арсенала» (0:2).

В одном из эпизодов на последних минутах 26-летний украинский защитник проиграл борьбу Максу Доуману, который на скорости обошел соперника и забил второй гол «канониров».

Досталось Миколенко и от фанатов «ирисок», которые раскритиковали его игру в этом эпизоде.

«Эвертон» почти реализовал идеальный выездной план под руководством Дэвида Мойеса. Они играли очень хорошо до 88-й минуты, когда отключились и пропустили два гола.

«Арсенал» атаковал, Миколенко сделал подкат и остановился, наверное подумав, что его работа выполнена. Я не знаю, чего он ожидал?

Проблема в том, что он выключился из борьбы, соперник сделал быстрое вбрасывание и помог Доуману, который оказался в нужное время в нужном месте», – подытожил Эшли.

