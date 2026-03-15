Степанов забил 2-й гол в Эредивизи. Кого из украинцев догнал?

18-летний нападающий Утрехта Артем Степанов отличился вторым голом в Эредивизи.

Произошло это в выездном матче 27 тура против Твенте.

Степанов по количеству забитых мячей в чемпионате Нидерландов догнал Александра Яковенко, в свое время забивший 2 гола в составе Дэн Гага.

Всего украинцы забили в Эредивизи уже 49 голов: Евгений Левченко (26), Руслан Валеев (11), Денис Олейник (8), Александр Яковенко (2) и Артем Степанов (2).

Таким образом Степанов еще в этом сезоне может стать автором юбилейного, 50-го гола украинцев в чемпионате Нидерландов.

Голы украинцев в чемпионате Нидерландов