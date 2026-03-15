Степанов забил 2-й гол в Эредивизи. Кого из украинцев догнал?
Вспомним всех украинских футболистов, забивавших в чемпионате Нидерландов
18-летний нападающий Утрехта Артем Степанов отличился вторым голом в Эредивизи.
Произошло это в выездном матче 27 тура против Твенте.
Степанов по количеству забитых мячей в чемпионате Нидерландов догнал Александра Яковенко, в свое время забивший 2 гола в составе Дэн Гага.
Всего украинцы забили в Эредивизи уже 49 голов: Евгений Левченко (26), Руслан Валеев (11), Денис Олейник (8), Александр Яковенко (2) и Артем Степанов (2).
Таким образом Степанов еще в этом сезоне может стать автором юбилейного, 50-го гола украинцев в чемпионате Нидерландов.
Голы украинцев в чемпионате Нидерландов
- 26 – Евгений Левченко (19 – Гронинген, 3 – Виллем II, 2 – Камбур, 1 – Витесс, 1 – Спарта)
- 11 – Руслан Валеев (11 – Де Графсхап)
- 8 – Денис Олейник (8 – Витесс)
- 2 – Александр Яковенко (2 – Дэн Гаг)
- 2 – Артем Степанов (2 – Утрехт)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ключевые решения принимает Григорий Суркис
Еще несколько футболисток женской сборной Ирана решили покинуть Австралию