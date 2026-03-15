  4. Олег ШАНДРУК: «Матч с Кудровкой? Больше негатива после игры»
15 марта 2026, 12:27 | Обновлено 15 марта 2026, 12:34
235
Олег ШАНДРУК: «Матч с Кудровкой? Больше негатива после игры»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

15 марта 2026, 12:27 | Обновлено 15 марта 2026, 12:34
235
1 Comments
Олег ШАНДРУК: «Матч с Кудровкой? Больше негатива после игры»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук поделился эмоциями после ничьей своей команды с Кудровкой (0:0) в 20-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Больше негатива на самом деле после игры. Хотели победить. Но хотеть до игры – это одно. Другое дело – хотеть во время матча и, соответственно, на самом поле. Поэтому где-то наверняка закономерный результат. Не самый интересный матч для болельщиков, потому что количество созданных моментов было скудным.

Возможно, погодные условия где-то немного повлияли, потому что сегодня очень ветрено было. Это нехарактерно для нашего стадиона, этого поля. Поле стало суховатым, очень быстро подсыхало. Отсюда – больше борьбы было, длинных передач. Если бы были более благоприятные погодные условия, то и матч был бы более интересным.

Нужно сделать правильные выводы. И будем готовиться к следующему матчу.

На самом деле, треть матчей – еще впереди. И заглядывать в турнирную таблицу, что-то себе там рисовать, какие-то места – сейчас это только отвлекает. Поэтому сосредотачиваемся на тренировочном процессе. Больше концентрируемся на настоящем.

Мы дважды подряд проиграли, трижды не выиграли. Это как раз важный психологический момент. Потому что если концентрироваться на проигранных матчах, даже учитывая соперников, это оптимизма не добавляет. Но наша задача – найти то положительное, которого у нас тоже достаточно. Ведь у нас было достаточно моментов в прошлых играх. Несмотря на поражение, у нас были свои шансы. Вот и сегодня настраивались на хороший поединок и хотели одержать победу. Еще раз повторюсь, к сожалению, сегодня есть только один зачетный балл. Но это справедливый зачетный балл. Потому что мы сегодня не наиграли на победу.

Нам не хватало агрессии в финальной трети поля. Это касается и игры на мяче, и без мяча - тоже. Особенно в борьбе за нейтральные мячи, которых сегодня было достаточно. Те несколько процентов агрессии во время игры в подборах – нам не хватило. Сегодня мы именно в этом компоненте могли бы сыграть лучше, – сказал Шандрук.

Деда Крутой
В прошлом году все надеялись, что еще один клуб Вереск, будет бороться за верхнюю часть таблицы УПЛ, а оказалось, не команда, а какашка.
