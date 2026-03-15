Нагорняк vs Федык. Стартовые составы на матч Эпицентр – Рух в УПЛ

В воскресенье, 15 марта, Эпицентр на арене Левый Берег сыграет против львовского Руха. Этот матч пройдет в рамках 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

Сергей Нагорняк и Иван Федык определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Снова в старте выйдет Владислав Супряга, оформивший дубль в ворота Колоса (4:0).

Матч Эпицентр – Рух запланирован на воскресенье, 15 марта. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Рух занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 19 сыгранных матчей. Эпицентр находится на 14 строчке с 17 баллами.