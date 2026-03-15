Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с опытным полузащитником
Украина. Премьер лига
15 марта 2026, 11:19 | Обновлено 15 марта 2026, 11:42
ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с опытным полузащитником

Александр Демченко подписал новый контракт с клубом

ФК Колос.

Ковалевский Колос официально объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Александром Демченко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Рады, что такой искусный и надежный полузащитник будет с нами и в нынешнем, и в следующем сезонах», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, Демченко продлил контракт с Колосом до 30 июня 2027 года. О денежных деталях сделки ничего не сообщается.

Александр перешел в «Колос» летом 2023 года и за это время провел в бело-черной футболке уже 71 официальный матч, отличившись одной результативной передачей.

По теме:
Коуч Кудровки: «Матч с Вересом? Я благодарен ребятам, что выдержали»
Олег ШАНДРУК: «Матч с Кудровкой? Больше негатива после игры»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Заря
Колос Ковалевка Александр Демченко продление контракта чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Футбол | 14 марта 2026, 12:29 4
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо

Тренер вратарей донецкого «Шахтера» остался в восторге от игры форварда Матвея Пономаренко

Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двух легионеров
Футбол | 14 марта 2026, 11:37 8
Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двух легионеров
Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двух легионеров

Александр Зубков и Арсений Батагов пропустили тренировку «Трабзонспора» накануне матча Суперлиги

Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Футбол | 15.03.2026, 07:59
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Известный тренер предупредил Шахтер перед матчем с Металлистом 1925 в УПЛ
Футбол | 15.03.2026, 10:37
Известный тренер предупредил Шахтер перед матчем с Металлистом 1925 в УПЛ
Известный тренер предупредил Шахтер перед матчем с Металлистом 1925 в УПЛ
Шахтер – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 15.03.2026, 07:15
Шахтер – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 01:54 9
Теннис
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 26
Футбол
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
13.03.2026, 18:55 2
Олимпийские игры
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59 1
Футбол
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 10
Футбол
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
13.03.2026, 20:26 3
Другие виды
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 05:58 39
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем