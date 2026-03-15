ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с опытным полузащитником
Александр Демченко подписал новый контракт с клубом
Ковалевский Колос официально объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Александром Демченко. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Рады, что такой искусный и надежный полузащитник будет с нами и в нынешнем, и в следующем сезонах», – лаконично говорится в сообщении.
По официальной информации, Демченко продлил контракт с Колосом до 30 июня 2027 года. О денежных деталях сделки ничего не сообщается.
Александр перешел в «Колос» летом 2023 года и за это время провел в бело-черной футболке уже 71 официальный матч, отличившись одной результативной передачей.
