МЛС. Игровые минуты Синчука, автогол Сватка, Интер без Месси теряет очки
Состоялось 12 матчей регулярного чемпионата МЛС
В ночь с 14 на 15 марта в рамках регулярного чемпионата МЛС состоялось сразу 12 матчей.
«Орландо Сити» в домашнем матче с «Монреалем» открыл счет на 19-й минуте усилиями Макгвайра. Уже через пять минут Овусу сравнял счет. А на 31-й минуте Охеда забил победный гол – 2:1.
В составе «Монреаля» 76 минут на поле провел украинский вингер Геннадий Синчук.
«Интер Майами» без Месси не сумел забить «Шарлотт» и завершил выездной матч со счетом 0:0.
«Лос-Анджелес» благодаря дублю Шуаньера во втором тайме уверенно победил «Сент-Луис Сити» – 2:0.
Украинский защитник Артем Смоляков в составе хозяев на поле не появился.
Не играл и еще один украинец Евгений Чеберко – центральный защитник со скамейки запасных наблюдал, как его команда уступила «Нэшвиллу» – 0:1.
Другой украинский центрбек Александр Сваток отыграл полный матч за «Остин» и отметился автоголом, а его команда уступила со счетом 1:2 «Реал Солт-Лейк».
Гол Марко Ройса на 82-й минуте не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от домашнего поражения в матче с «Канзасом», за который до этого забили Йовелич и Йонсен.
МЛС. Регулярный чемпионат, 15 марта
Торонто – Нью-Йорк РБ – 1:1
Голы: Шаллой, 43 – Чупо-Мотинг, 90+8
Атланта Юнайтед – Филадельфия Юнион – 3:1
Голы: Латте, 28, Жакоб, 47, Миранчук, 68 – Анелло, 87
Нереализованный пенальти: Илоски, 43
Коламбус Крю – Нэшвилл – 0:1
Гол: Мухтар, 90+4
Нью-Йорк – Колорадо Рэпидс – 3:1
Голы: Фернандес, 22, 45, Таллес, 86 – Япи, 45+4
Орландо Сити – Монреаль – 2:1
Голы: Макгвайр, 19, Охеда, 31 – Овусу, 24
Шарлотт – Интер Майами – 0:0
Даллас – Сан-Диего – 3:3
Голы: Муса, 41, 54 (пен), 90+5 – Валакари, 21 (пен), 51, Ингвартсен, 31 (пен)
Хьюстон Динамо – Портленд Тимберс – 3:2
Голы: Гильерме, 62, Андраде, 77, Богуш, 90+15 – Герра, 45+4, Велде, 80
Удаление: Марканич, 90+4
Нереализованный пенальти: Велде, 45+4
Чикаго Файр – Ди Си Юнайтед – 1:2
Голы: Кейперс, 81 (пен) – Пелтола, 84, Барибо, 90+5 (пен)
Лос-Анджелес Гэлакси – Спортинг Канзас-Сити – 1:2
Голы: Ройс, 82 – Йовелич, 45+2, Йонсен, 74
Реал Солт-Лейк – Остин – 2:1
Голы: Сваток (аг), 24, Спирингс, 88 – Белл, 18
Лос-Анджелес – Сент-Луис Сити – 2:0
Голы: Шуаньер, 73, 81
