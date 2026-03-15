Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 марта 2026, 09:23 | Обновлено 15 марта 2026, 09:38
МЛС. Игровые минуты Синчука, автогол Сватка, Интер без Месси теряет очки

Состоялось 12 матчей регулярного чемпионата МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 14 на 15 марта в рамках регулярного чемпионата МЛС состоялось сразу 12 матчей.

«Орландо Сити» в домашнем матче с «Монреалем» открыл счет на 19-й минуте усилиями Макгвайра. Уже через пять минут Овусу сравнял счет. А на 31-й минуте Охеда забил победный гол – 2:1.

В составе «Монреаля» 76 минут на поле провел украинский вингер Геннадий Синчук.

«Интер Майами» без Месси не сумел забить «Шарлотт» и завершил выездной матч со счетом 0:0.

«Лос-Анджелес» благодаря дублю Шуаньера во втором тайме уверенно победил «Сент-Луис Сити» – 2:0.

Украинский защитник Артем Смоляков в составе хозяев на поле не появился.

Не играл и еще один украинец Евгений Чеберко – центральный защитник со скамейки запасных наблюдал, как его команда уступила «Нэшвиллу» – 0:1.

Другой украинский центрбек Александр Сваток отыграл полный матч за «Остин» и отметился автоголом, а его команда уступила со счетом 1:2 «Реал Солт-Лейк».

Гол Марко Ройса на 82-й минуте не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от домашнего поражения в матче с «Канзасом», за который до этого забили Йовелич и Йонсен.

МЛС. Регулярный чемпионат, 15 марта

Торонто – Нью-Йорк РБ – 1:1

Голы: Шаллой, 43 – Чупо-Мотинг, 90+8

Атланта Юнайтед – Филадельфия Юнион – 3:1

Голы: Латте, 28, Жакоб, 47, Миранчук, 68 – Анелло, 87

Нереализованный пенальти: Илоски, 43

Коламбус Крю – Нэшвилл – 0:1

Гол: Мухтар, 90+4

Нью-Йорк – Колорадо Рэпидс – 3:1

Голы: Фернандес, 22, 45, Таллес, 86 – Япи, 45+4

Орландо Сити – Монреаль – 2:1

Голы: Макгвайр, 19, Охеда, 31 – Овусу, 24

Шарлотт – Интер Майами – 0:0

Даллас – Сан-Диего – 3:3

Голы: Муса, 41, 54 (пен), 90+5 – Валакари, 21 (пен), 51, Ингвартсен, 31 (пен)

Хьюстон Динамо – Портленд Тимберс – 3:2

Голы: Гильерме, 62, Андраде, 77, Богуш, 90+15 – Герра, 45+4, Велде, 80

Удаление: Марканич, 90+4

Нереализованный пенальти: Велде, 45+4

Чикаго Файр – Ди Си Юнайтед – 1:2

Голы: Кейперс, 81 (пен) – Пелтола, 84, Барибо, 90+5 (пен)

Лос-Анджелес Гэлакси – Спортинг Канзас-Сити – 1:2

Голы: Ройс, 82 – Йовелич, 45+2, Йонсен, 74

Реал Солт-Лейк – Остин – 2:1

Голы: Сваток (аг), 24, Спирингс, 88 – Белл, 18

Лос-Анджелес – Сент-Луис Сити – 2:0

Голы: Шуаньер, 73, 81

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Стейн Спирингс (Реал Солт-Лейк), асcист Юстен Глад.
24’
ГОЛ ! Автогол забил Александр Сваток (Остин).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Белл (Остин), асcист Факундо Торрес.
Иван Чирко
