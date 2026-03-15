ВИДЕО. Сравнял счет, но есть нюанс. Сваток отметился автоголом за Остин
Команда украинца уступила «Реал Солт-Лейк»
15 марта в рамках регулярного чемпионата МЛС «Реал Солт-Лейк» принимал «Остин».
Счет в игре открыли гости. На 18-й минуте Белл после передачи Торреса отправил мяч в ворота соперника.
Преимущество «Остина» продержалось лишь шесть минут, после чего украинский центрбек команды Александр Сваток, прерывая фланговый прострел, срезал мяч в собственные ворота.
Победу в матче «Реал» вырвал на 88-й минуте усилиями Спирингса, который отметился точным ударом из-за пределов штрафной площадки.
Александр Сваток провел весь матч на поле.
«Остин» после четырех сыгранных матчей занимает 12-е место в Западной конференции, имея в активе 4 очка.
МЛС. Регулярный чемпионат, 15 марта
Реал Солт-Лейк – Остин – 2:1
Голы: Сваток (аг), 24, Спирингс, 88 – Белл, 18.
Видео автогола Сватка:
An own goal brings @realsaltlake right back to even ground 📏— Major League Soccer (@MLS) March 15, 2026
Apple TV: https://t.co/My0NdKCLBz pic.twitter.com/EZqCyiJHpV
Обзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Ференцвароша» рассказал, почему тренер ушел в 2021 году
Первая ракетка мира проиграл поединок Даниилу Медведеву в матче 1/2 финала