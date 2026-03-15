ВИДЕО. Сравнял счет, но есть нюанс. Сваток отметился автоголом за Остин

15 марта в рамках регулярного чемпионата МЛС «Реал Солт-Лейк» принимал «Остин».

Счет в игре открыли гости. На 18-й минуте Белл после передачи Торреса отправил мяч в ворота соперника.

Преимущество «Остина» продержалось лишь шесть минут, после чего украинский центрбек команды Александр Сваток, прерывая фланговый прострел, срезал мяч в собственные ворота.

Победу в матче «Реал» вырвал на 88-й минуте усилиями Спирингса, который отметился точным ударом из-за пределов штрафной площадки.

Александр Сваток провел весь матч на поле.

«Остин» после четырех сыгранных матчей занимает 12-е место в Западной конференции, имея в активе 4 очка.

МЛС. Регулярный чемпионат, 15 марта

Реал Солт-Лейк – Остин – 2:1

Голы: Сваток (аг), 24, Спирингс, 88 – Белл, 18.

Видео автогола Сватка:

