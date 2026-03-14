Ювентус благодаря голу Бога победил Удинезе и поднялся в топ-4 Серии А
«Зебры» победили со счётом 1:0
В 29-м туре итальянской Серии А состоялся матч между командами «Удинезе» и «Ювентус», который завершился минимальной победой гостей со счётом 1:0. Встреча проходила на стадионе «Блюэнерджи» в Удинезе.
Единственный гол в матче был забит полузащитником «Ювентуса» Жереми Богой на 38-й минуте первого тайма. Больше голов в встрече не было, несмотря на активность обеих команд во втором тайме.
После этого матча «Удинезе» имеет в активе 36 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Ювентус» же набрал 53 очка и занимает четвертое место.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Серия А. 29-й тур.
«Удинезе» – «Ювентус» – 0:1
Гол: Бога, 38.
Удинезе: Окое, Кристенсен, Кабаселе, Эгизибуэ, Карлстрём, Атта, Эккеленкамп (Миллер 67), Камара (Арисала 67), Саррага, Дзаниоло, Дэвис.
Ювентус: Перин, Бремер, Келли, Калулу, Консейсау, Бога, Камбьязо, Маккенни, Тюрам (Копмейнерс 49), Локателли, Йилдиз.
— JuventusFC (@juventusfc) March 14, 2026
Монтеро рассказал, какие советы старший брат давал Владимиру во время боя с Джошуа
Оба может перейти в Англию