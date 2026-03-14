Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Ювентус благодаря голу Бога победил Удинезе и поднялся в топ-4 Серии А
Чемпионат Италии
Удинезе
14.03.2026 21:45 – FT 0 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 марта 2026, 23:47 | Обновлено 14 марта 2026, 23:48
Ювентус благодаря голу Бога победил Удинезе и поднялся в топ-4 Серии А

«Зебры» победили со счётом 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine. «Удинезе» – «Ювентус»

В 29-м туре итальянской Серии А состоялся матч между командами «Удинезе» и «Ювентус», который завершился минимальной победой гостей со счётом 1:0. Встреча проходила на стадионе «Блюэнерджи» в Удинезе.

Единственный гол в матче был забит полузащитником «Ювентуса» Жереми Богой на 38-й минуте первого тайма. Больше голов в встрече не было, несмотря на активность обеих команд во втором тайме.

После этого матча «Удинезе» имеет в активе 36 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Ювентус» же набрал 53 очка и занимает четвертое место.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А. 29-й тур.

«Удинезе» – «Ювентус» – 0:1

Гол: Бога, 38.

Удинезе: Окое, Кристенсен, Кабаселе, Эгизибуэ, Карлстрём, Атта, Эккеленкамп (Миллер 67), Камара (Арисала 67), Саррага, Дзаниоло, Дэвис.

Ювентус: Перин, Бремер, Келли, Калулу, Консейсау, Бога, Камбьязо, Маккенни, Тюрам (Копмейнерс 49), Локателли, Йилдиз.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

По теме:
10-й гол топ-бомбардира. Наполи выиграл непростой матч Серии A
Довбик не оправдал надежд тренера. В Италии определили будущее Артема
Чемпионская интрига жива. Интер потерял очки, тренера удалили за минуту
Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Удинезе - Ювентус Удинезе Жереми Бога
Дмитрий Олийченко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Бокс | 14 марта 2026, 05:42 1
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку

Монтеро рассказал, какие советы старший брат давал Владимиру во время боя с Джошуа

Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Футбол | 14 марта 2026, 08:22 18
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги

Оба может перейти в Англию

Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Футбол | 14.03.2026, 16:55
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
Футбол | 14.03.2026, 22:16
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Футбол | 14.03.2026, 12:29
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
13.03.2026, 12:32 7
Другие виды
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 27
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 6
Теннис
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
13.03.2026, 00:02 10
Бокс
Для Кличко нашли соперника. Самый интересный бой в мире
Для Кличко нашли соперника. Самый интересный бой в мире
13.03.2026, 05:42 6
Бокс
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 10
Футбол
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
13.03.2026, 07:40 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем