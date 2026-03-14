В воскресенье, 15 марта, состоится поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Лидсом».

По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Кристал Пэлас

Начало сезона оказалось для коллектива очень хорошим, однако впоследствии коллектив потерял игровую стабильность. Всего после 29 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 38 очков, позволяющих ей находиться на 13-м месте турнирной таблицы. И от 15-й, и от 7-й позиции лондонцев отделяет 7 зачетных пунктов. В Кубке Англии действующий обладатель трофея неожиданно вылетел на стадии 1/32 финала после проигрыша против полупрофессионального «Максфилда».

Не слишком уверенные результаты демонстрируют англичане и в Лиге конференций – сначала «Кристалл Пэлас» не смог напрямую квалифицироваться в 1/8 финала, из-за чего был вынужден играть против «Зринских» в дополнительном раунде плей-офф (общий счет противостояния – 3:1 в пользу «орлов»). В первом поединке 1/8 лондонцы не смогли пробить оборону «АЭКа Ларнака», поэтому игра завершилась вничью 0:0.

Лидс

Для новичка Премьер-лиги текущий сезон складывается неплохо. За 29 игр чемпионата Англии «павлины» завоевали 31 балл, благодаря чему пока находятся на 15-й строчке общего зачета. Хотя расстояние от зоны вылета совсем не велико – всего 3 очка.

Зато в Кубке Англии «Лидс» идет уверенно и уже смог квалифицироваться в 1/4 финала. Там «павлинам» будет простоять лондонский «Вест Хэм».

Личные встречи

Начиная с 2022 команды сыграли между собой 5 поединков. Дважды побеждал «Кристалл Пэлас», столько же матчей завершилось вничью, а еще 1 выигрыш получил «Лидс».

Интересные факты

«Лидс» не может сохранить ворота сухими уже 7 матчей Премьер-лиги подряд.

В 5/6 предыдущих играх «Кристалл Пэлас» было забито менее 3 голов.

«Лидс» не проигрывает на выезде уже 5 матчей подряд.

Только в 1 из 5 предыдущих матчей «Лидса» было забито более 2 голов.

Прогноз

В последних играх коллективов не было забито много голов, так что я поставлю на тотал меньше 2.5 (с коэффициентом 1.72 по линии БК betking).