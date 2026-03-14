Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон минимально победил Сандерленд, Бернли и Борнмут голов не забивали
Чемпионат Англии
Сандерленд
14.03.2026 17:00 – FT 0 : 1
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 марта 2026, 19:08 | Обновлено 14 марта 2026, 19:17
24
0

В АПЛ состоялись два матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Сандерленд – Брайтон

Сегодня, 14 марта, стартовал 30-й тур чемпионата Англии по футболу.

«Сандерленд» на домашнем поле с минимальным счётом уступил «Брайтону». Единственный гол в матче забил Якуба Минте. Благодаря этой победе «чайки» догнали «черных кошек» в чемпионате – у обоих по сорок очков.

В параллельном матче игрового дня «Бернли» и «Борнмут» голов не забили – была зафиксирована сухая ничья 0:0.

АПЛ. 30-й тур.

Сандерленд – Брайтон – 0:1
Гол: Минте, 58.

Бернли – Борнмут – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Брайтон Борнмут Сандерленд Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем