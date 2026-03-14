Брайтон минимально победил Сандерленд, Бернли и Борнмут голов не забивали
В АПЛ состоялись два матча
Сегодня, 14 марта, стартовал 30-й тур чемпионата Англии по футболу.
«Сандерленд» на домашнем поле с минимальным счётом уступил «Брайтону». Единственный гол в матче забил Якуба Минте. Благодаря этой победе «чайки» догнали «черных кошек» в чемпионате – у обоих по сорок очков.
В параллельном матче игрового дня «Бернли» и «Борнмут» голов не забили – была зафиксирована сухая ничья 0:0.
АПЛ. 30-й тур.
Сандерленд – Брайтон – 0:1
Гол: Минте, 58.
Бернли – Борнмут – 0:0
Yankuba Minteh's second-half strike lifts @OfficialBHAFC into the top half pic.twitter.com/BCu1WFS7e4— Premier League (@premierleague) March 14, 2026
A fourth clean sheet of the season for @BurnleyOfficial while @afcbournemouth make it four draws in a row pic.twitter.com/mWqMXB1Mox— Premier League (@premierleague) March 14, 2026
