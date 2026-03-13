В субботу, 14 марта, состоится поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Сандерленд

Как для новичка Премьер-лиги черные коты в текущем сезоне демонстрируют очень уверенные результаты. За 29 туров Премьер-лиги «Сандерленду» удалось набрать 40 зачетных пунктов, которые пока позволяют ему находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. И от 8-го, и от 14-го места коллектив отделяет всего 3 очка, а от зоны вылета клуб оторвался уже на 12 баллов.

В Кубке Англии «Сандерленду» удалось квалифицироваться в 1/8 финала, однако там команда неожиданно потерпела поражение против «Порт Вейла» из Первой лиги Англии (3-й по силе дивизион).

Брайтон

Далеко не самые лучшие результаты в текущем сезоне демонстрируют «чайки». После 29 матчей чемпионата Англии на балансе команды есть 37 очков, что позволяет ей находиться на 14-й позиции общего зачета. Расстояние от зоны вылета уже достаточно ощутимо и составляет 9 баллов, поэтому, по крайней мере, пока прописка команды в высшем дивизионе не находится в опасности.

В Кубке Англии «Брайтон» дошел до 1/8 финала, где потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 3:0.

Личные встречи

За последние 15 лет клубы играли между собой 1 раз. Произошло это в игре первого круга чемпионата Англии в этом сезоне, тогда поединок завершился вничью 0:0.

Интересные факты

За последние 9 поединков «Брайтон» одержал всего 2 победы.

В 5/6 предыдущих играх «Сандерленда» было забито более 2.5 гола.

В 10/11 предыдущих играх «Брайтон» не смог сохранить ворота сухими.

«Сандерленд» проиграл в 2-х предыдущих домашних поединках, хотя до этого имел 13-матчевую беспроигрышную серию.

Прогноз

В последних матчах у коллективов проблемы с обороной, поэтому я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.86 по линии БК betking).