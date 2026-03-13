  4. Сандерленд – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
13 марта 2026, 18:12 | Обновлено 13 марта 2026, 18:42
Матч начнется 14 марта в 17:00 по Киеву

В субботу, 14 марта, состоится поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Как для новичка Премьер-лиги черные коты в текущем сезоне демонстрируют очень уверенные результаты. За 29 туров Премьер-лиги «Сандерленду» удалось набрать 40 зачетных пунктов, которые пока позволяют ему находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. И от 8-го, и от 14-го места коллектив отделяет всего 3 очка, а от зоны вылета клуб оторвался уже на 12 баллов.

В Кубке Англии «Сандерленду» удалось квалифицироваться в 1/8 финала, однако там команда неожиданно потерпела поражение против «Порт Вейла» из Первой лиги Англии (3-й по силе дивизион).

Далеко не самые лучшие результаты в текущем сезоне демонстрируют «чайки». После 29 матчей чемпионата Англии на балансе команды есть 37 очков, что позволяет ей находиться на 14-й позиции общего зачета. Расстояние от зоны вылета уже достаточно ощутимо и составляет 9 баллов, поэтому, по крайней мере, пока прописка команды в высшем дивизионе не находится в опасности.

В Кубке Англии «Брайтон» дошел до 1/8 финала, где потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 3:0.

Личные встречи

За последние 15 лет клубы играли между собой 1 раз. Произошло это в игре первого круга чемпионата Англии в этом сезоне, тогда поединок завершился вничью 0:0.

Интересные факты

  • За последние 9 поединков «Брайтон» одержал всего 2 победы.
  • В 5/6 предыдущих играх «Сандерленда» было забито более 2.5 гола.
  • В 10/11 предыдущих играх «Брайтон» не смог сохранить ворота сухими.
  • «Сандерленд» проиграл в 2-х предыдущих домашних поединках, хотя до этого имел 13-матчевую беспроигрышную серию.

Прогноз

В последних матчах у коллективов проблемы с обороной, поэтому я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.86 по линии БК betking).

По теме:
Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Денис Кирильчук Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Футбол | 13 марта 2026, 08:12 5
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира

Шанс получат Ирак или ОАЭ

Дулуб назвал футболиста, который может решить судьбу матча Динамо – Оболонь
Футбол | 13 марта 2026, 16:43 0
Дулуб назвал футболиста, который может решить судьбу матча Динамо – Оболонь
Дулуб назвал футболиста, который может решить судьбу матча Динамо – Оболонь

Специалист верит в успех подопечных Игоря Костюка

В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Футбол | 13.03.2026, 07:40
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 13.03.2026, 03:42
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Не подумали бы бразильцы, что уже вышли в четвертьфинал
Футбол | 13.03.2026, 11:21
Не подумали бы бразильцы, что уже вышли в четвертьфинал
Не подумали бы бразильцы, что уже вышли в четвертьфинал
Популярные новости
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
11.03.2026, 17:54 3
Футбол
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 17
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 7
Бокс
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
13.03.2026, 07:04 6
Футбол
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
